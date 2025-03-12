МЧС: за 4 дня в Витебской области утонули 12 человек

Ситуация с гибелью людей на акваториях Витебской области остается непростой. За четыре дня утонули 12 человек. Большинство – рыбаки, для которых посещение водоема завершилось трагедией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из таких случаев произошел на озере Мошно. Отец и сын отправились за уловом, а через некоторое время перестали выходить на связь. К спасателям обратилась родственница, но было уже поздно. При схожих обстоятельствах погибла семейная пара. На озеро Высокое опытные рыболовы приехали из Минского района – оба провалились под лед.

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС:

На водоемах области утонули 12 человек, еще семеро были спасены. В условиях повышения температуры воздуха лед на акваториях стремительно тает. Его толщина составляет уже менее 7 сантиметров. Спасатели настоятельно рекомендуют отложить подледную рыбалку до следующей зимы. Родителям следует еще раз напомнить детям, что выход на лед опасен для жизни. И ни при каких обстоятельствах нельзя пробовать его прочность прыжками либо ударами ног.

Выход на лед толщиной менее 7 сантиметров строго запрещен. Беспечность может стоить жизни.