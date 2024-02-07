«Гагарина и Zivert извинились, что не повернулись ко мне». Певица Анна Трубецкая рассказала об участии в шоу «Голос»

Анна Трубецкая, певица:

Мое творчество простое, от души. Я пишу те песни, которые чувствую сама, я пою песни для людей, чьи жизненные истории похожи на мои. Премьера песни, которую я привезла вам, думаю, откликнется в ваших сердцах.

Александр Стасевич, ведущий:

Что сложнее всего для молодого исполнителя? Это же надо стиль свой найти.

Анна Трубецкая:

Самое важное для артиста – это найти свою нишу. То, в чем он будет уникален. Также есть такой фактор, как тембр. Он или есть от природы узнаваемый и ни на кого не похожий, или нет. Нужно стараться никому не подражать. На этапе взросления артиста подражать нормально, но когда ты становишься личностью, нужно искать свое.

Юрий Царев, ведущий:

Поделитесь впечатлениями о Казахстане.

Анна Трубецкая:

Да, последний мой конкурс был в Казахстане. Это было в сентябре, 17 сентября меня назвали победителем этого конкурса. Было два этапа, был представитель от страны, было 17 стран. Это была битва за победу. Я шла нога в ногу с представителями Казахстана и Армении, было соревнование, как на Олимпийских играх.

Александр Стасевич:

Недавно вы участвовали в 12-м сезоне в шоу «Голос».

Анна Трубецкая:

Это был интересный опыт. Это шоу, там бывают разные исходы событий. К сожалению, я не прошла дальше. Но Полина Гагарина и Zivert извинились передо мной, что они ко мне не повернулись. Это был милый момент. Самое главное, что я приобрела в этом конкурсе, это зрительская любовь.