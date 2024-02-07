Новую городскую больницу возводят в Гродно

Важная составляющая безопасности государства – качественная и доступная медицина. Без здоровой нации нет экономики. С современным оснащением и технологическими решениями и с учетом опыта пандемии – в Гродно возводят новую городскую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная стройплощадка разворачивается возле Румлевского парка. Прототипом новой больницы стала клиника в Островце – одна из самых оснащенных в регионе. Пятиэтажное здание будет рассчитано на полтысячи коек, в том числе реанимационных. Особенность больницы в ее планировке. Медучреждение разделено на три части, а потому в случае вспышки инфекционного заболевания, на карантин можно перевести только один или два блока.

Людмила Кеда, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома:

Там будут сконцентрированы отделения, которые необходимы: это отделения в основном терапевтического профиля, которые необходимы для людей старшего возраста. В первую очередь это кардиологическое, пульмонологическое, неврологическое отделения, ревматология, аллергология. То есть человек, придя в эту больницу, сможет получить все обследования, необходимые даже по сопутствующей патологии, а не только по одному заболеванию, с которым он поступил в больницу.