«Белавиа» запускает чартер из Витебска в Шарм-эль-Шейх

Уже сегодня чартерный рейс направится из северного региона Беларуси в египетский Шарм-эль-Шейх. Маршрут станет первым за долгое время. Воздушные суда между городами будут курсировать раз в 10 дней. Расписание опубликовано на сайте перевозчика. Ранее в январе на египетский курорт стали летать лайнеры из Гомеля. А с середины мая оттуда можно будет добраться и в турецкую Анталию.