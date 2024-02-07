Прямой эфир

«Белавиа» запускает чартер из Витебска в Шарм-эль-Шейх

07 февраля 2024 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Без пересадок прямо к морю. «Белавиа» расширяет географию полетов и предлагает новые возможности жителям Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» запускает чартер из Витебска в Шарм-эль-Шейх-1

Уже сегодня чартерный рейс направится из северного региона Беларуси в египетский Шарм-эль-Шейх. Маршрут станет первым за долгое время. Воздушные суда между городами будут курсировать раз в 10 дней. Расписание опубликовано на сайте перевозчика. Ранее в январе на египетский курорт стали летать лайнеры из Гомеля. А с середины мая оттуда можно будет добраться и в турецкую Анталию.

# Авиасообщение # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Дзиодзина о блогерстве: «Трудиться и зарабатывать стало в Европе проблемой, а брать деньги из воздуха – нет»
07 февраля 2024 07:17

Дзиодзина о блогерстве: «Трудиться и зарабатывать стало в Европе проблемой, а брать деньги из воздуха – нет»

Новую городскую больницу возводят в Гродно
07 февраля 2024 07:08

Новую городскую больницу возводят в Гродно

Комитет госконтроля открывает горячую линию о качестве выполнения заявок службой 115
07 февраля 2024 06:51

Комитет госконтроля открывает горячую линию о качестве выполнения заявок службой 115