Очень нравится Беларусь – солистка группы Baccara поделилась впечатлениями от «Славянского базара»

Александр Меженный, ведущий: Вы в Беларуси не первый раз. В рамках «Славянского базара» вы бывали раньше или нет?

Кристина Севилья, солистка группы Baccara:

Мы в первый раз на «Славянском базаре». Нас приглашали еще в 2019 году, но случилась тогда пандемия, мы не смогли приехать. Сейчас мы наконец оказались. Мы уже успели пройтись по городу, посмотреть. Очень космополитная публика, музыка, прекрасная погода, красивый город.