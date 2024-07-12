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Очень нравится Беларусь – солистка группы Baccara поделилась впечатлениями от «Славянского базара»

12 июля 2024 18:20
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Кристина Севилья, солистка группы Baccara.

Александр Меженный, ведущий:
Вы в Беларуси не первый раз. В рамках «Славянского базара» вы бывали раньше или нет?

Очень нравится Беларусь – солистка группы Baccara поделилась впечатлениями от «Славянского базара»-1

Кристина Севилья, солистка группы Baccara:
Мы в первый раз на «Славянском базаре». Нас приглашали еще в 2019 году, но случилась тогда пандемия, мы не смогли приехать. Сейчас мы наконец оказались. Мы уже успели пройтись по городу, посмотреть. Очень космополитная публика, музыка, прекрасная погода, красивый город.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Александр Меженный

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