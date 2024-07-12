Если просто забрать, будет истерика. Как отучить ребёнка от смартфона?

Чтобы отучить ребенка от смартфона, в первую очередь нужно подать ему позитивный пример. Так как дети часто копируют поведение взрослых, важно самому как можно реже «зависать» в телефоне, показывая, что есть и другие интересные занятия. И самое главное, найти альтернативу: будь то уроки рисования или спортивная секция, рассказали в программе «В поисках истины».
Ирина Щербо, логопед-дефектолог, психолог:
Мы полностью контролируем питание, витамины, выстраиваем режим дня. В этот режим дня вносим элементы, которые стимулируют выработку других гормонов – окситоцина, серотонина и так далее. Тогда ребенок будет гораздо проще отвлекаться, постепенно увеличиваем время на совместные игры, ребенок постепенно соскакивает с дофамина первого типа. Просто забрав телефон, вы получите ломку, как у наркомана, плохое поведение, истерику.
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