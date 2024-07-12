Если просто забрать, будет истерика. Как отучить ребёнка от смартфона?

Чтобы отучить ребенка от смартфона, в первую очередь нужно подать ему позитивный пример. Так как дети часто копируют поведение взрослых, важно самому как можно реже «зависать» в телефоне, показывая, что есть и другие интересные занятия. И самое главное, найти альтернативу: будь то уроки рисования или спортивная секция, рассказали в программе «В поисках истины».