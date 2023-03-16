Выставка «Беларусь Интеллектуальная» принимает посетителей в Гродно по 19 марта

Новости Беларуси. Выставка «Беларусь Интеллектуальная» продолжает колесить по городам страны. Она уже открылась в Гродно. Посетителей ждут в легкоатлетическом манеже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там экспозиция будет развернута до конца нынешней недели. Выставка организована по поручению главы государства, она уже удивила жителей Минска, Гомеля, Могилева и Витебска. Они смогли познакомиться с разработками белорусских ученых и студентов, их научными и техническими достижениями – как новейшими, так и теми, что уже активно интегрированы в производство.