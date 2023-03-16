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Выставка «Беларусь Интеллектуальная» принимает посетителей в Гродно по 19 марта

16 марта 2023 09:09
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Новости Беларуси. Выставка «Беларусь Интеллектуальная» продолжает колесить по городам страны. Она уже открылась в Гродно. Посетителей ждут в легкоатлетическом манеже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка «Беларусь Интеллектуальная» принимает посетителей в Гродно по 19 марта-1

Там экспозиция будет развернута до конца нынешней недели. Выставка организована по поручению главы государства, она уже удивила жителей Минска, Гомеля, Могилева и Витебска. Они смогли познакомиться с разработками белорусских ученых и студентов, их научными и техническими достижениями – как новейшими, так и теми, что уже активно интегрированы в производство.

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# Выставка # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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