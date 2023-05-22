Создателя экстремистского Telegram-канала Протасевича помиловали

Новости Беларуси. Стало известно о помиловании Романа Протасевича. Напомним, 3 мая суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого бывший главный редактор небезызвестного Telegram-канала находился под домашним арестом и оказывал содействие следствию. По этому делу проходили и создатели экстремистских информационных ресурсов Путило и Рудик, которые скрываются за границей. Что касается Протасевича, он был признан виновным в публичных призывах к захвату власти, актам терроризма, оскорблении Президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях.