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Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»

16 апреля 2020 16:27
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Ветераны вспоминают: когда взяли Берлин, солдатам даже запрещали ветки с деревьев ломать, чтобы танки закамуфлировать. Но до победного дня пришлось пережить почти 4 года лишений.  

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»-1

Михаил Дзюба, ветеран Великой Отечественной войны:  
Четыре месяца, когда мы стояли в обороне под Моздоком, ни одной бани не было. Ни разу мы не меняли нательное белье. Портянки так еще вытаскивали… Ведро воды принесешь из Терека. Ночью ходили на реку Терек и там стирали. Полотенце постираешь. Ну, осень наступила. Как будешь нижнее белье стирать? Грязь. Небритые, нестриженые.  

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»-4

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»-6

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»-8

Михаил Зыков, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда мы служили, проверяли по форме. Надо было снять гимнастерку. Она наружу выворачивается. Нас просматривали, чтобы не было вшей.  

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»-11

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»-13

Елена Филипова, ветеран Великой Отечественной войны:  
Очень много было педикулеза, у всех у нас был педикулез. Бывало, у хозяйки в деревне попросишь утюг, так этот утюг надо мыть – очень много. Потому что холодно, все в одежде.  

Котелок, ложка, бритва. Что было в вещь-мешке у фронтовика?

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»-16

Василий Гриневич, ветеран Великой Отечественной войны:  
Полотенце было, но никто почти не мылся никогда. Где там когда было мыться?  

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»-19

Алексей Филипеня, ветеран Великой Отечественной войны: 
Привезли палатку, на снегу положили доски и давай мыться. Какое там мытье? И заставляют переодеть белье. А дают белье, которое еще сырое. Где его можно было высушить в таких условиях?  

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»-22

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Верас # Михаил Дзюба # Михаил Зыков # Елена Филипова # Василий Гриневич # Алексей Филипеня # Фотофакт

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