Французский путешественник решил преодолеть 4 тысячи км пешком и стартовал с берегов Березины

Новости Беларуси. Пешее путешествие на четыре тысячи километров. Точкой отсчета, которую выбрал для себя путешественник из Франции, стала белорусская деревня Студенка на берегу Березины. К слову, именно здесь две сотни лет назад проходило сражение между войсками Наполеона и русской армией.

Французский пилигрим своими шагами измерил практически всю Европу. Пять лет он прокладывает себе долгий и всегда непростой путь к испанскому городу Сантьяго-де-Компостела – крупнейшему центру паломничества для всех католиков. И вуалях – сегодня этот путь привел Жан-Клода Мари в белорусскую деревеньку Юзуфово.

Жан-Клод Мари, путешественник (Франция):

У меня очень тяжелый рюкзак, там сразу зимние и летние вещи. Но самое главное, что у меня всегда с собой – это книжечка. Я каждый день отмечаю города и населенные пункты, где был. Я потом покажу ее в Сантьяго-де-Компостела, святом месте.

Трудно поверить, но такая скромная поклажа путника рассчитана на 8-месячную «прогулку» и 6 тысяч километров. Пешком. Именно столько предстоит пройти Жан-Клоду до святого места.

Начинал свое путешествие на реке Березина. Не удержался от того, чтобы спеть Марсельезу, на месте, где когда-то проходили солдаты Наполеона.

Жан-Клод Мари, путешественник (Франция):

В Борисове меня приютил учитель истории. Он много чего рассказал и сопровождал в музеи. А побывать на Березине символично и важно для каждого француза. И для меня это большая честь. Меня исключительно тепло встретили. Белорусская черта – вежливость и отзывчивость.

Теплый белорусский прием вспомнит пилигрим еще не раз, ведь именно неравнодушные в Борисове и помогли ему составить специальные таблички на русском: «Мне нужна вода», «Где ближайшее кафе?», «Ищу ночлег на одну ночь».

Трудности перевода в общении с белорусскими мадам также не стали помехой.

Уже за ужином Жан-Клод расскажет своей новой знакомой, что живет недалеко от Парижа, где его ждут четыре дочери и внучка. Так, за тарелкой куриного супа и бокалом домашнего вина путник и отметит свой 67 день рождения.

Почему пешком? На этот вопрос француз отвечает: чем сложнее жизненные ситуации, тем больше значат они для человека.