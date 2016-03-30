Новости Беларуси. В исторической части Минска Белорусская православная церковь построит храм и духовно-административный центр. 30 марта здесь состоялся молебен с участием духовенства и студентов Минских духовных училищ и Академии.

С общей молитвы у православных христиан принято начинать любое доброе дело. Идею грандиозного строительства поддержал Президент во время недавней встречи с митрополитом Павлом.

Главным спонсором строительства выступает Белорусская православная церковь. Рассчитывают и на благотворительную помощь. Впрочем, даже люди далёки от религии, могут оценить пользу этого проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Конечный результат здесь будет радовать всех: и минчан, и гостей. Это должно стать замечательным украшением нашего города. Тот, кто будет принимать участие в строительстве, будет понимать, что мы всем миром будем строить и храм, и этот духовный центр.