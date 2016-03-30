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В исторической части Минска Белорусская православная церковь построит храм и духовно-административный центр

30 марта 2016 11:00
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Новости Беларуси. В исторической части Минска Белорусская православная церковь построит храм и духовно-административный центр. 30 марта здесь состоялся  молебен с участием духовенства и студентов Минских духовных училищ и Академии.

С общей молитвы  у православных  христиан  принято начинать любое доброе дело. Идею грандиозного строительства поддержал Президент во время недавней встречи с митрополитом Павлом.

Главным спонсором  строительства выступает Белорусская православная церковь. Рассчитывают и на благотворительную  помощь. Впрочем, даже люди далёки от религии, могут оценить пользу этого проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Конечный результат здесь будет радовать всех: и минчан, и гостей. Это должно стать замечательным украшением нашего города. Тот, кто будет принимать участие в строительстве, будет понимать, что мы всем миром будем строить и храм, и этот духовный центр.

# общество # Православные в Беларуси # Митрополит Минский и Заславский Павел

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