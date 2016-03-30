День карьеры в БГУ: свои стенды представили около 20 компаний

Новости Беларуси. Выпускникам вузов самое время подумать о том, куда они пойдут работать. 30 марта в Белгосуниверситете проходит День карьеры. Свои стенды представили около 20 компаний: как белорусских, так и зарубежных. В том числе в транспортно-логистической, банковской, юридической и IT сферах. Вакансии предлагали Госпогранкомитет и БГУ.

Это ежегодное мероприятие, на котором у студентов есть возможность получить информацию о потенциальных рабочих местах. Форум посетило уже более тысячи ребят. Некоторым поступили конкретные предложения о работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Напевная, начальник управления кадров Белорусского государственного университета:

Мероприятие проводится не только для выпускников университетов, но и вообще в целом для студентов. Идут компании на общеуниверситетскую площадку, потому что они заинтересованы в широкопрофильных специалистах. Не только, например, им нужен экономист исключительно или программист. Они хотят видеть экономиста, который обладает программистскими навыками. Или наоборот.