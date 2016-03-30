Природа и техника: техно-арт белорусского художника-керамиста Игоря Дерванова

Эти часы бороздят просторы океана, проносятся с ветерком по дорогам и парят в воздухе. Привычные стрелки часов бегут в оригинальных кораблях, мотоциклах и вертолётах. Игорь Дерванов соединяет природу и технику и создаёт шедевры в стиле техно-арт.



Традиционная керамика в его руках приобрела нетрадиционную форму. Ещё двадцать лет назад казалось: как может сочетаться время с металлом и пластикой, старыми компьютерными платинами и деталями от принтеров и будильников. Но тот, кто не экспериментирует, не может создавать новое время.



Мастер специально тонирует работы под разные виды металла: от бронзы с платиной до серебра. И даже создает эффект ржавчины, что только придает шарм.

Затем «брутальные» паровозы и лодки монтируются в кварцевый часовой механизм. А в мастерской на полках – коллекция старых утюгов. Игорь Дерванов обожает старый антиквариат. Старые вещи несут особую энергетику времени. Находить ретро-вещицы он готов бесконечно. Так, как и любоваться техно-артом своего коллеги – французского скульптора и художника Пьера Маттера. Невероятный металлический арт вдохновляет на новые идеи.



Время всегда опережает нас. В мире научно-технического прогресса все больше стирается грань между искусством и настоящим.