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Природа и техника: техно-арт белорусского художника-керамиста Игоря Дерванова

30 марта 2016 11:04
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Эти часы бороздят просторы океана, проносятся с ветерком по дорогам и парят в воздухе. Привычные стрелки часов бегут в оригинальных кораблях, мотоциклах и вертолётах. Игорь Дерванов соединяет природу и технику и создаёт шедевры в стиле техно-арт.

Природа и техника: техно-арт белорусского художника-керамиста Игоря Дерванова-1


Традиционная керамика в его руках приобрела нетрадиционную форму. Ещё двадцать лет назад казалось: как может сочетаться время с металлом и пластикой, старыми компьютерными платинами и деталями от принтеров и будильников. Но тот, кто не экспериментирует, не может создавать новое время.

Природа и техника: техно-арт белорусского художника-керамиста Игоря Дерванова-3


Мастер специально тонирует работы под разные виды металла: от бронзы с платиной до серебра. И даже создает эффект ржавчины, что только придает шарм.

Затем «брутальные» паровозы и лодки монтируются в кварцевый часовой механизм.

А в мастерской на полках – коллекция старых утюгов. Игорь Дерванов обожает старый антиквариат. Старые вещи несут особую энергетику времени. Находить ретро-вещицы он готов бесконечно.

Так, как и любоваться техно-артом своего коллеги – французского скульптора и художника Пьера Маттера. Невероятный металлический арт вдохновляет на новые идеи.

Природа и техника: техно-арт белорусского художника-керамиста Игоря Дерванова-6


Время всегда опережает нас. В мире научно-технического прогресса все больше стирается грань между искусством и настоящим.

Сегодня об искусстве белорусского художника-керамиста знают в Италии, Германии, Америке, Польше. Он полон идей и обязательно удивит нас новыми шедеврами.

# общество # Фотофакт # Часы # Необычное # Игорь Дерванов

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