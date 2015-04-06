Фрагмент уникальной фрески конца 17 века обнаружили во время земельных работ в Могилеве

Новости Беларуси. Уникальный артефакт найден в Могилеве. Фрагмент фрески конца 17 века обнаружили во время земельных работ на месте строящегося городского парка. По словам археологов, о старинной росписи до этого можно было только прочесть в литературе по истории.

Обследовать ландшафт перед обустройством городского парка – дело привычное. В самый разгар работ геодезист заметил в земле на фрагмент облицовочной плитки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Морозов, геодезист:

Случайно наткнулись на фрагмент какой-то плитки. Когда присмотрелись, оказалось, что она очень старая. Нам приятно, что мы незапланированно внесли большой вклад в историю нашего города.

Свою находку Александр отвез на кафедру археологии Могилевского университета. Оказалось, что обычный с виду кусок плитки – уникальный артефакт.

Игорь Марзалюк, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой археологии Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова:

Был чешский путешественник в 18 веке - Бернгард Таннер. Проезжая через Могилев, он оставил очень интересные записки. Он описал город, что стены богатых могилевских домов были расписаны диковинными рисунками. Это как раз фрагмент тех самых расписанных стен, которые были характерны для могилевских камениц в 17 – начала 18 веков. Это голландский стиль. Она уникальная, такой больше нет ни в одном музее Беларуси. Я думаю, что подобных вещей нет и в музеях восточной Европе.

Фрагмент фрески хорошо сохранился: остатки белой и бирюзовой краски. Здесь просматриваются и коричневые цветы. Именно растительным орнаментом любили украшать свои дома могилевские купцы три века назад.

Надежда Шуткова, аспирант института истории Национальной академии наук Беларуси:

Первоначально на высохшую и подготовленную пластину наносился раствор белого цвета, затем готовились краски или глазурь. В данном случае, скорее всего, были краски. И шла роспись по этой белой части разными красками. Они высыхали, а потом шел дополнительный обжиг при более низких температурах для того, чтобы вся эта красота взялась на пластину и она в дальнейшем не отлипала от нее. Мы видим, что достаточно хорошая сохранность.

Археологи планируют воссоздать фреску, но в виде голографического изображения. Саму находку специалисты решили не реставрировать, чтобы уникальный артефакт смогли увидеть, что называется, как есть. Фреску передадут в Музей истории Могилева, где увидеть её сможет любой желающий.