Акция «Письмо победителю»: пионеры из Минска и Гомеля, военнослужащие и телеведущие СТВ написали свои послания

Новости Беларуси. Слова признательности и благодарности в треугольных конвертах. Акция «Письмо победителю» набирает обороты. Это совместный проект телеканала СТВ и молодёжных организаций страны.

Письма героям пишут по всей стране. Сегодня же теплые строки признательности и гордости своим предкам адресовали солдаты и пионеры.

70 лучших посланий будут озвучены в эфире телемарафона, который организует телеканал СТВ накануне Дня Победы.

Ольга Власовец, СТВ:

Конверт-треугольник из обычного листа бумаги, загнутого справа налево, а затем слева направо. Так незамысловато выглядели письма во время войны. В них приходили печальные строки и радостные известия.Это была единственная связь с фронтом во время войны.

Сегодня, в мирное время, треугольные письма тоже пишут. Правда, они скорее символичные. Слова ветеранам адресуют пионеры из Минска. Вот и 12-летняя Оля Бадак старательно выводит трогательные строки, чтобы отправить послание своей прабабушке, которую никогда не видела. Письмо адресовано в прошлое.

Ольга Бадак, учащаяся ГУО «Средняя школа № 37 Минска»:

Я пишу письмо своей прабабушке, которая работала на заводе во время войны, добавив себе немножко лет, чтобы ее взяли, и она изготавливала оружие.

А 6-классник Дима вспоминает трагическую историю своего прадеда. Сегодняшний герой, а тогда простой солдат, пожертвовал собой, чтобы ценой жизни спасти на переправе боевых товарищей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Петров, учащийся ГУО «Средняя школа № 37 Минска»:

Он держал тех фашистов, которые хотели догнать его друзей. Он продержался довольно долго один против десятерых, даже пятнадцати фашистов. Его запомнили.

В рамках акции «Письмо победителю» вместе с пионерами послание своему деду – ветерану войны написала и ведущая СТВ Ирина Мартьянова. Вместе с ребятами свои истории и теплые слова они по давней военной традиции завернули в треугольники.

Ирина Мартьянова, ведущая телеканала СТВ:

Конечно же, я писала деду. Я написала о том, что я очень сожалею о том, что мне не удалось пройти с ним по проспекту Независимости и не получилось принять участие в этих парадах. Главное то, что я вспомнила и в очередной раз задумалась об этом. Это и есть главная цель нашей акции.

Писали сегодня письма ветеранам и пионеры из Гомеля. Ребята несколько раз в учебном году встречаются с героями войны в школах и с ответными визитами ходят к ним в гости. Однако, как оказалось, чтобы высказать всё, что чувствуют дети, не всегда достаточно одних только слов.

Екатерина Батюк,учащаяся Дома творчества Советского района Гомеля:

Я бы пожелала ему, естественно, здоровья побольше. Пожелала бы счастья огромного, потому что они очень много для нас сделали.

Акция «Письмо победителю» охватила и Минскую область. Слова признательности ветеранам сегодня написали курсанты 72-ого гвардейского учебного центра в Борисовском районе. Творческий порыв военнослужащих поддержал и ведущий телеканала Сергей Манько. Письма от солдат 21-ого века солдатам Победы придутся по душе.

Сергей Манько, ведущий телеканала СТВ:

В таких конвертах 70 лет назад наши ветераны писали своим семьям, своим родным и близким о том, что скоро война закончится, и они вернуться домой.

15 писем-треуголок от военнослужащих Борисовщины пополнили коллекцию патриотической акции. Солдатам-срочникам не пришлось долго собираться с мыслями. Историю Великой Отечественной войны в современной белорусской армии сохраняют.

Алексей Батян, курсант войсковой части №22360:

Два прадеда погибли на этой войне. Один выжил. То, что он видел на этой войне, это не передать словами. Это ужасно. Каждый день смерть, ужас, хоронить друзей - это невыносимо.