Очередь на жилье в Минске: как получить арендную квартиру и за что из нее могу выселить?

Новости Беларуси. Сегодня в программе «Большой город» на СТВ мы поднимем квартирный вопрос. Каковы шансы у среднестатистической столичной семьи обрести свой дом? Стоит ли бояться кредитов? И есть ли альтернатива при покупке жилья? В гостях программы, пожалуй, самый компетентный человек во всех этих вопросах – это начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Александр Авраменко.

Александр Сергеевич, сейчас, наверное, самый актуальный вопрос, как обзавестись собственными квадратными метрами в Минске – построить, купить? Но средняя заработная плата в стране – 500 долларов.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Всем хочется, и это понятно, иметь крышу над собственной головой. Раньше это было проще: каждый нуждающийся мог стать в очередь и в течение какого-то времени мог получить квартиру с большими льготными кредитами, но это не может длиться без конца. Поэтому каждый гражданин должен сначала сам подумать о собственном благосостоянии, о своем гнездышке, и когда исчерпает все возможности, только после этого он, наверное, должен обращаться к государству за помощью.

Я считаю, что государство должно помогать, в первую очередь, тем людям, которые не могут о себе позаботиться. Это инвалиды, сироты и ряд других категорий, которые действительно о себе не могут позаботиться. Затем есть следующие категории, которым государство должно помогать. Например, многодетные семьи – это наше будущее, наш трудовой ресурс, это наш народ. Нужно помогать и таким категориям.

Есть, конечно, ряд других категорий. Но те люди, которые здоровы, трудоспособны, которые могут, приложив определенные усилия, заработать, должны сначала сами это сделать, а не идти с протянутой рукой. А уж потом посмотрим, как можно помочь.

У нас есть очереди для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Недавно они очень сильно сокращались. Кто сейчас имеет право встать в такую очередь?

Александр Авраменко:

В такую очередь имеет право стать гражданин, который зарегистрирован в Минске и не имеет в собственности жилья более десяти квадратным метров. На человека в семье должно быть менее 10 м², тогда можно стать в очередь.

Сколько лет ждать такую квартиру в Минске?

Александр Авраменко:

Знаете, очередь эта довольно большая, к сожалению. Минск – самый привлекательный город, столицы. Очень много граждан – и коренных минчан, и приезжих их регионов, которые по разным причинам хотят остаться здесь, стремятся получить квартиру. Поэтому очередь одна из самых больших в республике. Те граждане, которые одними из последних были направлены на строительство жилья городом, они прождали в очереди лет двадцать пять.

Была информация, что до 2017 года строительство жилфонда в столице буде сокращаться, акцент будет в основном на инфраструктуру. Что будет с людьми, которые стоят в очереди, скажем, 4-5 лет, а им ждать еще 20 лет? Получается, они уже получат право на строительство жилья не в Минске?

Александр Авраменко:

Минск, если можно так выразиться, не резиновый, бесконечно застраиваться он не может. Есть какие-то пределы. Возможно, это будет уже в городах-спутниках. Мы там планируем развивать строительство таких домов. Безусловно, будет развиваться инфраструктура, чтобы людям было удобно, комфортно. И там будем развивать жизнь.

Александр Сергеевич, сегодня популярными становятся арендные квартиры. Скажите, жильцы, получая такую квартиру, могут сделать там ремонт? И сколько он могут жить в такой квартире?

Александр Авраменко:

Да, могут. Но для начала хочу сказать, что за арендным жильем будущее, и здесь надо развиваться. Частная собственность – это хорошо, когда есть собственные деньги, пожалуйста, стройте. Но для тех, у кого мало денег, для тех, кто находится в очереди, арендное жилье – это панацея.

Сегодня в Минске более четырех тысяч таких квартир. Но, нужно сказать, туда вошли те квартиры, которые уже заселены, то есть раньше были служебными – им присвоили статус арендных и люди продолжают там жить. А в чистом виде построенных у нас более полутора тысяч. Будем продолжать строить. Конечно, все упирается финансирование, но город намерен продолжать такое строительство.

О популярности таких квартир говорит тот факт, что на одну предложенную администрацией города квартиру бывает несколько сотен заявлений.

Сейчас все арендные квартиры заняты или есть свободные?

Александр Авраменко:

Все квартиры, которые построены, буквально в течение месяца предлагаются и заселяются гражданами.

При каких условиях могут выселить семью из арендной квартиры?

Александр Авраменко:

Чтобы выселить из арендной квартиры семью, нужно очень постараться. (Самой семье?) Да. Нужно очень шуметь, нарушать правила общежития, что называется. Нужно не платить за арендное жилье. Нужно портить жилье.

Сколько в месяц отплата арендной квартиры?

Александр Авраменко:

Все зависит от метража, от планово-экономической зоны, где расположена эта квартира. Чем ближе к центру, тем дороже. Чем дальше от центра, тем она немножко дешевле. Например, если мы возьмем однокомнатную квартиру в районе улицы Карастояновой, то может быть 1,5 миллиона и доходить до 1 млн 700 тысяч. А если это, скажем, в Шабанах, то это может быть и 500 тысяч в месяц.

На сколько заключается договор аренды?

Александр Авраменко:

Договор аренды такой квартиры заключается на 5 лет максимум. Если выполняются все правила, то договор может перезаключаться до бесконечности. До конца жизни можно прожить в это квартире, и никто не выселит. И дети потом могут там оставаться. Кстати, могут там и зарегистрироваться.

Это прототип того советского жилья, в котором, может быть, жили ваши родители. Люди тогда получали так называемую бесплатную квартиру, там регистрировались, жили, там рождались их дети, внуки. Только те квартиры можно было приватизировать, а арендное жилье не приватизируется.

Если человек стоит в очереди на улучшение жилищных условий и у него появляется возможность вселиться в арендное жилье, он автоматически из этой очереди выбывает?

Александр Авраменко:

Семья, которая по очереди стояла и получает арендную квартиру, безусловно, снимается с учета нуждающихся. Но есть один нюанс. Та семья, которая также получило арендное жилье, но от работы (есть у нас организации, должности, которым положено коммерческое жилье), люди не снимаются с учета. Потому что такая квартира предоставляется на время работы.

О своем жилье. Как быстро многодетная семья получает свою квартиру или льготный кредит?

Александр Авраменко:

Такие вопросы регламентируются Указом главы государства №13, в котором предписывается, что каждая многодетная семья должна быть направлена на строительство в течение года. Как правило, дом стоится год-полтора, смотря, какая конструкция дома, как финансирование идет и ряд других условий. Как только дом построен и люди выплатили финансовые средства за стоимость этой квартиры, они могут туда заселяться.

То есть, условно, у меня родился третий ребенок и только года через два я смогу заселиться со всей своей большой семьей в квартиру?

Александр Авраменко:

Реально, так. Последнее время у нас, слава Богу, количество многодетных семей все увеличивается. А строительство не так уж и попевает. И где-то у нас бывают немножко задержки и сбои. Я вынужден это признать. Но мы прилагаем все усилия для того, чтобы такую ситуацию исправить.

У нас принято решение Мингорисполкома, в котором расписано четко, кто будет строить, где будет строить, какие дома будут строиться.