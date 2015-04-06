34 дня до Великой Победы: 6 апреля 1945 началась операция по освобождению Кёнигсберга

Новости Беларуси. 34 дня до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века.

6 апреля 1945 началась операция по освобождению города Кенигсберг – сегодня Калининград. Его решено взять штурмом, и уже к концу дня советская армия перехватила у немцев железнодорожный путь на Балтийск.

Тем временем войска 4-го Украинского фронта в Карпатах заняли 30 населенных пунктов. 2-ой Украинский, продолжая наступление, освободил более 50 поселков недалеко от Братиславы.

В это же время на территории уже освобожденной Беларуси отстраиваются пионерские лагеря. Дети едут отдыхать и за пределы БССР. Так, 6 апреля в крымский «Артек» из Минска и других городов выехало несколько десятков воспитанников детских домов, детей фронтовиков и партизан.

Мы же продолжаем вспоминать страшные годы войны, погружаясь в истории очевидцев и ветеранов.

Валентина Чудаева во время Великой Отечественной была командиром расчета артиллерийского полка. О ее судьбе сегодня можно написать не одну книгу.

Валентина Чудаева, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда мы вошли в Минск, мы прикрывали танкистов. Встретила нас, открыла нам калитку женщина. И она седая, страшная, худая женщина. А я говорю: «А почему вы такая? А она мне говорит: «Я вам расскажу, почему я такая». На улице Широкой был лазарет для детей. Из домов брали, с улиц брали, хватали деток и помещали в этот лазарет. Для чего? Для того, чтобы брать кровь. А она была там уборщицей. Она мыла кровь после всего, после этих деток. Она не могла вынести всей этой муки, не могла больше терпеть, как у этих детей выбирали до последней капли крови и выкидывали.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам горячей линии СТВ: (017) 290-66-00, (029) 1-600-700.

До Великой победы оставалось 34 дня.