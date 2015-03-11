60 дней до Великой Победы: 11 марта 1945 шла Восточно-Померанская операция

Новости Беларуси. 60 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет. 11 марта 1945 года шёл 1358 день войны. Шла Восточно-Померанская операция. В этот день советские войска заняли 40 населенных пунктов недалеко от Гданьска. Соединения польского фронта продолжают бои за освобождение города Кольберг.

Тем временем в Венгрии северо-восточнее озера Балатон наши войска ведут бои, отбивая атаки крупных сил танков и пехоты противника. А в Минске готовятся к наводнению. Люди выводят скот в безопасные районы и готовят инструментарий, необходимый для быстрейшего пропуска льда, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.