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60 дней до Великой Победы: 11 марта 1945 шла Восточно-Померанская операция

11 марта 2015 18:40
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Новости Беларуси. 60 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет. 11 марта 1945 года шёл 1358 день войны. Шла Восточно-Померанская операция. В этот день советские войска заняли 40 населенных пунктов недалеко от Гданьска. Соединения польского фронта продолжают бои за освобождение города Кольберг. 

Тем временем в Венгрии северо-восточнее озера Балатон наши войска ведут бои, отбивая атаки крупных сил танков и пехоты противника. А в Минске готовятся к наводнению. Люди выводят скот в безопасные районы и готовят инструментарий, необходимый для быстрейшего пропуска льда, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

# общество # Беларусь помнит # Валерий Зубков

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