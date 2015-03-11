Директор гимназии №1 им. Ф. Скорины Минска Наталья Бушная стала финалисткой республиканского конкурса «Женщина года»

Новости Беларуси. Считанные дни остаются до подведения итогов республиканского конкурса «Женщина года». Участие в нем принимают женщины самых разных профессий — ученые, врачи, учителя. Есть среди номинантов и многодетные мамы. Всего от представительниц прекрасной половины Беларуси было подано более 500 заявок.

Правила конкурса в 2015 году немного изменились: вместо 10 номинаций осталось только 5. Кроме того, есть спецприз «За верность Белорусскому союзу женщин». Анастасия Бенедисюк познакомилась с одной из финалисток. Подробности в сюжете программы «Новости 24 часа» на СТВ.