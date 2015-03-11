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Директор гимназии №1 им. Ф. Скорины Минска Наталья Бушная стала финалисткой республиканского конкурса «Женщина года»

11 марта 2015 19:01
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Новости Беларуси. Считанные дни остаются до подведения итогов республиканского конкурса «Женщина года». Участие в нем принимают женщины самых разных профессий — ученые, врачи, учителя. Есть среди номинантов и многодетные мамы. Всего от представительниц прекрасной половины Беларуси было подано более 500 заявок.

Правила конкурса в 2015 году немного изменились: вместо 10 номинаций осталось только 5. Кроме того, есть спецприз «За верность Белорусскому союзу женщин». Анастасия Бенедисюк познакомилась с одной из финалисток. Подробности в сюжете программы «Новости 24 часа» на СТВ. 

# общество # Женщины Беларуси # Наталья Бушная

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