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Второй сезон патриотического проекта «Мой фильм о войне» стартовал в Минске

11 марта 2015 19:14
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Новости Беларуси. Второй сезон патриотического проекта «Мой фильм о войне» стартовал в Минске. В роли режиссёров выступили активисты БРСМ, а главные роли достались ветеранам Великой Отечественной войны.

На протяжении нескольких месяцев молодые люди будут проводить видеоинтервью с участниками боевых действий, чтобы узнать подробности сражений и военных будней. Все отснятые материалы будут переданы в архив Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны для создания хроники воспоминаний ветеранов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит

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