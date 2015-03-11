Новости Беларуси. Второй сезон патриотического проекта «Мой фильм о войне» стартовал в Минске. В роли режиссёров выступили активисты БРСМ, а главные роли достались ветеранам Великой Отечественной войны.

На протяжении нескольких месяцев молодые люди будут проводить видеоинтервью с участниками боевых действий, чтобы узнать подробности сражений и военных будней. Все отснятые материалы будут переданы в архив Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны для создания хроники воспоминаний ветеранов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.