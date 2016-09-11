Лилия Ананич: Мне было достаточно предоставленной информации о кандидатах в депутаты

Белорусские СМИ сделали все необходимое для открытого и демократичного проведения парламентских выборов. Такое мнение высказала журналистам министр информации Лилия Ананич, передаёт корреспондент БЕЛТА.

Министр считает, что для кандидатов в депутаты были предоставлены все возможности, чтобы донести информацию о себе, своей программе до избирателей, чтобы быть услышанными и увиденными своими избирателями.

Лилия Ананич, отвечая на вопросы журналистов, сказала, что воспользовалась правом досрочного голосования.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Мне, например, было достаточно предоставленной информации о кандидатах в депутаты, позволяющей сделать выбор.

На пресс-конференции в инфоцентре ЦИК Лилия Ананич подчеркнула:

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

СМИ сделали все, чтобы выборы в стране состоялись, чтобы каждый пришедший на избирательный участок осознанно сделал свой выбор, чтобы в стране был сформирован профессиональный дееспособный парламент.

Источник: http://www.mininform.gov.by/