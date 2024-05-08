Фотографии, книги, плакаты – выставка, посвящённая Дню Победы, открылась в Национальной библиотеке

«Памяти вечный огонь». Выставочный проект, посвященный Дню Победы и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, представлен в Национальной библиотеке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Архивные документы, фотографии, книги, плакаты, личные вещи и награды – часть экспонатов выставлена впервые. Экспозицию дополняют QR-коды.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы постепенно будем использовать и кинематографическое искусство, то есть фильмы о войне. Все то богатство культурной информации, которое накоплено за эти поколения, мы должны представить нашему новому, молодому читателю. Посмотреть, как оно воздействует. Подвигнуть прежде всего молодого читателя к поиску этой информации, интересу к этой тематике – главная задача, которую мы выполняем.

Некоторые разделы выставки посвящены работе врачей и медсестер на фронтах Великой Отечественной. Более сотни экспонатов предоставил Белорусский Красный Крест.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы сделали выставку, относящую нас в историю, потому что шесть медицинских сестер удостоены высокого звания медали Флоренс Найтингейл. Это белоруски. Вы представляете, насколько тяжело бойца среднестатистического (80 килограммов плюс оружие) вытащить с поля боя хрупкой девушке. Это колоссальный труд, сестры вытаскивали более сотни человек. И одна из них, Туснолобова-Марченко, удостоена звания Героя Советского Союза.