Прямой эфир

Фотографии, книги, плакаты – выставка, посвящённая Дню Победы, открылась в Национальной библиотеке

08 мая 2024 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Памяти вечный огонь». Выставочный проект, посвященный Дню Победы и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, представлен в Национальной библиотеке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотографии, книги, плакаты – выставка, посвящённая Дню Победы, открылась в Национальной библиотеке-1

Архивные документы, фотографии, книги, плакаты, личные вещи и награды – часть экспонатов выставлена впервые. Экспозицию дополняют QR-коды.

Фотографии, книги, плакаты – выставка, посвящённая Дню Победы, открылась в Национальной библиотеке-4

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы постепенно будем использовать и кинематографическое искусство, то есть фильмы о войне. Все то богатство культурной информации, которое накоплено за эти поколения, мы должны представить нашему новому, молодому читателю. Посмотреть, как оно воздействует. Подвигнуть прежде всего молодого читателя к поиску этой информации, интересу к этой тематике – главная задача, которую мы выполняем.

Фотографии, книги, плакаты – выставка, посвящённая Дню Победы, открылась в Национальной библиотеке-7

Некоторые разделы выставки посвящены работе врачей и медсестер на фронтах Великой Отечественной. Более сотни экспонатов предоставил Белорусский Красный Крест.

Фотографии, книги, плакаты – выставка, посвящённая Дню Победы, открылась в Национальной библиотеке-10

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы сделали выставку, относящую нас в историю, потому что шесть медицинских сестер удостоены высокого звания медали Флоренс Найтингейл. Это белоруски. Вы представляете, насколько тяжело бойца среднестатистического (80 килограммов плюс оружие) вытащить с поля боя хрупкой девушке. Это колоссальный труд, сестры вытаскивали более сотни человек. И одна из них, Туснолобова-Марченко, удостоена звания Героя Советского Союза.

Фотографии, книги, плакаты – выставка, посвящённая Дню Победы, открылась в Национальной библиотеке-13

Ознакомиться с выставкой можно до конца осени.

# Великая Отечественная война # общество # Вадим Гигин # Дмитрий Шевцов

Другие новости рубрики

Все новости
Апачев: тогда неохотно применялось оружие и надеялись, что всё закончится переговорами. Потом появилась Новороссия
07 мая 2024 20:33

Апачев: тогда неохотно применялось оружие и надеялись, что всё закончится переговорами. Потом появилась Новороссия

Апачев: маски сброшены, уже нет вот этой евроинтеграции
07 мая 2024 19:43

Апачев: маски сброшены, уже нет вот этой евроинтеграции

«На 6 площадках». Где в Минске в День Победы дадут праздничный салют?
07 мая 2024 19:42

«На 6 площадках». Где в Минске в День Победы дадут праздничный салют?

В Минске появились плакаты с архивными фотографиями. Как украсили город ко Дню Победы?
07 мая 2024 19:38

В Минске появились плакаты с архивными фотографиями. Как украсили город ко Дню Победы?

«Проникнуться атмосферой праздника». Как построить маршрут по праздничным локациям в День Победы?
07 мая 2024 19:36

«Проникнуться атмосферой праздника». Как построить маршрут по праздничным локациям в День Победы?

Как упростят процесс строительства? Рассказал глава Минстройархитектуры
07 мая 2024 19:00

Как упростят процесс строительства? Рассказал глава Минстройархитектуры

Пустила под откос вражеский эшелон в 14 лет! Вспоминаем подвиги партизанов Осиповичского района в годы войны
07 мая 2024 18:58

Пустила под откос вражеский эшелон в 14 лет! Вспоминаем подвиги партизанов Осиповичского района в годы войны

«Мы всегда рядышком!» Школьники и депутаты Минска поздравили ветеранов Великой Отечественной
07 мая 2024 18:30

«Мы всегда рядышком!» Школьники и депутаты Минска поздравили ветеранов Великой Отечественной

«Трамвай Победы» проехал по улицам Минска – его пассажирами стали ветераны и молодёжь
07 мая 2024 17:47

«Трамвай Победы» проехал по улицам Минска – его пассажирами стали ветераны и молодёжь

«Каждый ветеран не останется один». В Минской области продолжается марафон поздравлений ко Дню Победы
07 мая 2024 17:46

«Каждый ветеран не останется один». В Минской области продолжается марафон поздравлений ко Дню Победы

Представители Миноблисполкома и БПЦ посетили центр соцобслуживания Смолевичского района
07 мая 2024 17:46

Представители Миноблисполкома и БПЦ посетили центр соцобслуживания Смолевичского района

Минск и Пекин подписали программу по развитию сотрудничества на 2024–2026 годы
07 мая 2024 17:39

Минск и Пекин подписали программу по развитию сотрудничества на 2024–2026 годы