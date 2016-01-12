Фотофакт: Юлия Высоцкая побрилась наголо

Новости России. Актриса, телеведущая и автор книг по кулинарии предстала в необычном образе. Юлия Высоцкая на протяжении многих лет была верна своему имиджу: белокурые волосы средней длины, актриса предпочитала носить их распущенными или собранными в хвост.



Как предположили некоторые издания, Юлия рассталась с волосами ради роли в новой исторической драме своего супруга, режиссера Андрея Кончаловского.



Новая стрижка Юлии Высоцкой

Поскольку сама Юлия Высоцкая свое решение не комментирует, кардинальные перемены во внешности актрисы обрастают слухами. Все чаще появляются комментарии, что это связано с ухудшением состояния дочери Марии. Поклонники программ Юлии заметили, что «она сильно похудела и выглядит уставшей». Напомним, беда пришла в семью Кончаловских осенью 2013-го. За рулем автомобиля в тот трагичный день находился сам Кончаловский. Он не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем, двигавшимся навстречу. Тогда 14-летняя девочка получила серьезную черепно-мозговую травму. С места аварии ее на вертолете доставили в госпиталь в Марселе.