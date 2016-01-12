Фотофакт: Юлия Высоцкая побрилась наголо
Новости России. Актриса, телеведущая и автор книг по кулинарии предстала в необычном образе. Юлия Высоцкая на протяжении многих лет была верна своему имиджу: белокурые волосы средней длины, актриса предпочитала носить их распущенными или собранными в хвост.
Как предположили некоторые издания, Юлия рассталась с волосами ради роли в новой исторической драме своего супруга, режиссера Андрея Кончаловского.
Новая стрижка Юлии Высоцкой
Поскольку сама Юлия Высоцкая свое решение не комментирует, кардинальные перемены во внешности актрисы обрастают слухами. Все чаще появляются комментарии, что это связано с ухудшением состояния дочери Марии. Поклонники программ Юлии заметили, что «она сильно похудела и выглядит уставшей».
Напомним, беда пришла в семью Кончаловских осенью 2013-го.
За рулем автомобиля в тот трагичный день находился сам Кончаловский. Он не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем, двигавшимся навстречу. Тогда 14-летняя девочка получила серьезную черепно-мозговую травму. С места аварии ее на вертолете доставили в госпиталь в Марселе.
Семья Андрея Кончаловского долгое время хранила молчание.
Чтобы прекратить спекуляции на тему их семейной трагедии, супруги несколько раз давали короткие комментарии о состоянии девочки.
На откровенное интервью Юлия Высоцкая решилась спустя полтора года. Женщина призналась: с момента аварии ее жизнь полностью перевернулась. Семья Высоцкой отгородилась от мира, за это время Юлия растеряла многих друзей и знакомых. Одни «отпали», потому что она теперь ведет совсем другой образ жизни – не светский, закрытый от всех. Другие проявили живейшее участие.
Высоцкая призналась, что не винит в произошедшем супруга. Невероятно сложный период в жизни семьи Андрей Сергеевич переживает по-своему. Уходит в работу: занимается сценариями, читает лекции студентам.
Юлия Высоцкая: Все, что со мной произошло, кажется мне сегодня ответом судьбы на мои фразы и поступки (читайте здесь).