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Фотофакт: Юлия Высоцкая побрилась наголо

12 января 2016 12:54
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Новости России. Актриса, телеведущая и автор книг по кулинарии предстала в необычном образе. Юлия Высоцкая на протяжении многих лет была верна своему имиджу: белокурые волосы средней длины, актриса предпочитала носить их распущенными или собранными в хвост.

Как предположили некоторые издания, Юлия рассталась с волосами ради роли в новой исторической драме своего супруга, режиссера Андрея Кончаловского.

Фотофакт: Юлия Высоцкая побрилась наголо-1


Новая стрижка Юлии Высоцкой

Поскольку сама Юлия Высоцкая свое решение не комментирует, кардинальные перемены во внешности актрисы обрастают слухами. Все чаще появляются комментарии, что это связано с ухудшением состояния дочери Марии. Поклонники программ Юлии заметили, что «она сильно похудела и выглядит уставшей».

Напомним, беда пришла в семью Кончаловских осенью 2013-го.

За рулем автомобиля в тот трагичный день находился сам Кончаловский. Он не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем, двигавшимся навстречу. Тогда 14-летняя девочка получила серьезную черепно-мозговую травму. С места аварии ее на вертолете доставили в госпиталь в Марселе.

Фотофакт: Юлия Высоцкая побрилась наголо-4

Семья Андрея Кончаловского долгое время хранила молчание.

Чтобы прекратить спекуляции на тему их семейной трагедии, супруги несколько раз давали короткие комментарии о состоянии девочки.

На откровенное интервью Юлия Высоцкая решилась спустя полтора года. Женщина призналась: с момента аварии ее жизнь полностью перевернулась. Семья Высоцкой отгородилась от мира, за это время Юлия растеряла многих друзей и знакомых. Одни «отпали», потому что она теперь ведет совсем другой образ жизни – не светский, закрытый от всех. Другие проявили живейшее участие.

Высоцкая призналась, что не винит в произошедшем супруга. Невероятно сложный период в жизни семьи Андрей Сергеевич переживает по-своему. Уходит в работу: занимается сценариями, читает лекции студентам.

Юлия Высоцкая: Все, что со мной произошло, кажется мне сегодня ответом судьбы на мои фразы и поступки (читайте здесь). 

# общество # Фотофакт # Звезды # Андрей Кончаловский # Юлия Высоцкая

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