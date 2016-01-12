Основателю группы «Песняры» Владимиру Мулявину 12 января исполнилось бы 75 лет

Новости Беларуси. Среди лауреатов спецпремии Президента — коллектив Национального академического театра имени Горького за спектакль «Песняр», посвященный творчеству Владимира Мулявина. Сегодня, 12 января, маэстро исполнилось бы 75. В честь юбилея на сцене Белгосфилармонии вечером пройдет большой гала-концерт. О жизни легендарного исполнителя и композитора расскажет Анастасия Винчо, корреспондент СТВ.

Валерий Скорожонок, экс-солист ансамбля «Песняры»:

Он был и другом, и учителем, и вместо отца.

Николай Васильев, друг Владимира Мулявина, экс-заведующий художественно-постановочной частью ансамбля «Песняры»:

Это человек огромной души.

Впервые в голос Владимир Мулявин заявил о себе в 1968-м. Тогда был создан ансамбль «Лявоны» — прародитель легендарных «Песняров». Спустя два года коллектив, уже под известным названием, дебютирует в Москве. Успех колоссальный. Белорусская музыка покорила столицу Советского Союза.

Дальше — больше. «Песняры» одними из первых отправились на гастроли в США, а после покорили меломанов еще в шести десятках стран. Но несмотря на оглушительный успех, Владимир Георгиевич всегда оставался приземленной звездой — простые человеческие ценности не были ему чужды.

Николай Васильев, друг Владимира Мулявина, экс-заведующий художественно-постановочной частью ансамбля «Песняры»:

Владимир Георгиевич — это был мягкий человек, добрый человек. Он везде и всюду старался где-то помочь.

Помогал в свое время Мулявин и одному из самых ярких солистов ансамбля — Валерию Скорожонку. Сегодня, спустя 15 лет, певец впервые заглянул туда, где когда-то начиналась его большая дорога в музыку.

Это школа-интернат для слабослышащих детей. Тогда в 98-м, когда филармония была закрыта на реконструкцию, здесь репетировали «Песняры». Примечательно, что комната и по сей день сохранила тот самый дух искусства. Сейчас в помещении находится библиотека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Скорожонок, экс-солист ансамбля «Песняры»:

Когда Владимир Георгиевич Мулявин выходил на сцену — это было как за каменной стеной. Он только появлялся — народ уже вставал и минут пять стоя аплодировали и приветствовали Владимира Георгиевича. Ничего еще не сыграв и не спев.

В 2000 году ансамбль переехал в родные стены. Белгосфилармония и сейчас, по сути, главная сокровищница памяти о великом песняре. Здесь находится музей, двери которого открыты для всех поклонников.

Никите сейчас 20. Скрипка — это его жизнь. Парень «прикоснулся» к Мулявину, когда ему было всего 4. Творчество народного артиста даже через записи трогает струны его души.

Никита Вач, студент Минского государственного музыкального колледжа имени М.Глинки:

Музыка до сих пор популярна. Людям до сих пор это нравится и молодое поколение тянется к культуре Беларуси.

Анастасия Винчо, СТВ:

Не случайно именно здесь, за Белорусской государственной филармонией, находится бульвар Мулявина. В стенах этого здания маэстро работал свои последние 20 лет.

Сегодня Мулявин — не просто народный артист и любимец миллионов, не только любящий отец, муж и лучший друг. Он — человек-легенда. А его музыка — гордость белорусской культуры.