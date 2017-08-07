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ДТП в Витебской области: погибли 29-летний водитель и его 6-летняя дочь

07 августа 2017 11:54
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Новости Беларуси. В Витебской области дорожная авария унесла жизни 2 человек. Погибли 29-летний водитель и его 6-летняя дочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла ночью под Чашниками. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль врезался в дерево.

ДТП в Витебской области: погибли 29-летний водитель и его 6-летняя дочь-1

Александр Казючиц, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:
В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель и его малолетняя дочь 2011 года рождения погибли на месте. Жена и второй его ребенок – тоже дочь 2015 года рождения – доставлены в больницу для оценки физического состояния. На сегодняшний момент можно сказать, что жена госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

По факту аварии проводится проверка. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

# происшествия # Фотофакт # Авария в Витебской области # Александр Казючиц

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