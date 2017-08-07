ДТП в Витебской области: погибли 29-летний водитель и его 6-летняя дочь

Новости Беларуси. В Витебской области дорожная авария унесла жизни 2 человек. Погибли 29-летний водитель и его 6-летняя дочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла ночью под Чашниками. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль врезался в дерево.