7 лет колонии и конфискация имущества: приговор экс-начальнику Ошмянской таможни за взятки

Новости Беларуси. Минский областной суд приговорил бывшего начальника Ошмянской таможни к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Беларуси.

Кроме того, он на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Бывший начальник Ошмянской таможни должен возместить в доход государства более 240 млн. рублей. Он признан виновным в принятии для себя материальных ценностей, предоставленных за попустительство по службе и выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц определенных действий.

В силу приговор ещё не вступил и может быть обжалован.

Напомним, по делу о коррупционных преступлениях в Ошмянской таможне в прошлом году были возбуждены пять уголовных производств. Фигурантами по ним проходят 30 человек. Всем им инкриминируется получение взяток.