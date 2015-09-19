В Минске стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок

Новости Беларуси. В Минске 19 сентября стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок. Главная ждет покупателей на площадке у комплекса «Чижовка-Арена». Здесь свою продукцию представляла Могилёвская область. Более сотни предприятий привезли в Минск овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию. На десерт — мёд и кондитерские изделия.

Рынок всегда манил покупателей ароматами свежей зелени, овощей и фруктов. С наступлением осени запахи становятся слаще, а цены на даря золотой поры годы — ниже. Выбрать на городских рынках тоже есть из чего. Независимо от дня недели, на прилавках продукты со всей Беларуси. Среди продавцов как представители хозяйств и предприятий, так и фермеры, которые торгуют тем, что вырастили на своих огородах.

Фермер:

Затраты, чтобы приехать, купить место, пройти лабораторный анализ. Из этого и исходим, поэтому очень дешево продавать не можем.

Несмотря на все затраты, цена у Юрия договорная. И зависит исключительно от спроса и, разве что, оценки своих собственных заслуг Ведь богатый ассортимент на его прилавке — это результат каждодневной работы в поле. Индивидуальных предпринимателей труд землероба интересует в меньшей степени. Цена закупки, транспортные расходы, налог и собственная выгода — то, за что платит сегодня покупатель. А что купить и где, определяет толщина его кошелька.

И все же превратить поход за покупками из необходимости в праздник можно. Причем настроение на осенних ярмарках создает не только музыка.

Элеонора Лутович, СТВ:

Бесспорный плюс выездных базаров — отсутствие арендной платы. Как следствие, приятная цена и хороший спрос. Составляющие, которые радуют как продавца, так и покупателя. Единственная проблема, разве что, — донести свои покупки до дома. Для ветеранов и инвалидов на базаре организована бесплатная доставка.

Разделяют мнения своих покупателей и продавцы. Галина со своей рыбацкой командой на осенних ярмарках гость частый. За столько лет работы у нее и постоянные клиенты в Минске появились. Только запомнить женщине их непросто — слишком уж много.

Живая рыба на базаре — один из популярных товаров у минчан. Карасей у Галины разобрали еще до обеда. Благо других рыбных мест на этой площадке немало десятков, да и помимо традиционных особей белорусских рек и озер, продавцы привезли более редкие экземпляры. Богата ярмарка и на прочие изыски. Мясо, овощи, фрукты, молочная продукция, мед и, конечно же, атмосфера, которую не иначе как праздничной не назовешь.

Ярмарки выходного дня стартовали 19 сентября и во всех районах города. Традиционно оживленная торговля на минских площадках идет до поздней осени. В 2015 году столичная мэрия утвердила график проведения таких базаров до 1-го ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.