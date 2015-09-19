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Гендиректор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» – о том, как обеспечивается принцип «оперативность – качество – цена»

19 сентября 2015 16:31
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Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Как всегда, мы обсуждаем  разные аспекты столичной жизни.  Сегодня поговорим о тех, кто делает все, чтобы она была уютной на улицах и дворах и комфортной в домах и квартирах. Этот выпуск посвящен работе городских служб ЖКХ. Как обеспечивается принцип «оперативность – качество – цена» при оказании услуг?

Для разговора о качестве и уровне услуг, реформировании сферы ЖКХ мы пригласили в студию Виталия Смирнова, генерального директора государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».

А если вы готовы предложить интересную тему – звоните нам!

Телефоны горячей линии СТВ: 290-66-00 или  1-600-700.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Виталий Смирнов

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