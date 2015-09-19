Гендиректор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» – о том, как обеспечивается принцип «оперативность – качество – цена»

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Как всегда, мы обсуждаем разные аспекты столичной жизни. Сегодня поговорим о тех, кто делает все, чтобы она была уютной на улицах и дворах и комфортной в домах и квартирах. Этот выпуск посвящен работе городских служб ЖКХ. Как обеспечивается принцип «оперативность – качество – цена» при оказании услуг?

Для разговора о качестве и уровне услуг, реформировании сферы ЖКХ мы пригласили в студию Виталия Смирнова, генерального директора государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».

А если вы готовы предложить интересную тему – звоните нам!