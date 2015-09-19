Новости Беларуси. В 2015 году в парке компании «Трасавиаэкспорт» появился Боинг–747-200. И это — шаг на несколько тысяч километров вперед, ведь такой самолет может выполнять беспосадочные перелеты с максимальной загрузкой из Беларуси, например, в Китай.

«Трансавиэкспорт» на рынке воздушных грузоперевозок с 1992 года. Основу флота компании составляют тяжёлые рамповые самолёты Ил-76. Они доказали свою надежность и универсальность. В 2015 году технический парк расширили одним из самых больших транспортных воздушных судов в мире.

Олег Кудрицкий, руководитель ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт»:

С июня текущего года авиакомпания «Трансавиэкспорт» приступила к эксплуатации нового типа грузовых самолётов — это Боинг-747-200. Этот тип самолётов позволит авиакомпании выполнять беспосадочные перелёты с максимальной загрузкой из Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику и обратно.

Внушают не только размеры почти трехсоттонного самолёта. Уникальны и его лётно-технические характеристики. На скорости 850 километров он с легкостью преодолевает расстояние от Минска до Рио-де-Жанейро. А это без малого 11 тысяч километров. Да и в экономическом плане прямые доставки грузов позволяют отправителю изрядно сэкономить.

Артем Сикорский, руководитель проектов ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт»:

Мы можем перевезти более ста тонн грузов на расстояние более 10 тысяч километров. Если мы загрузимся в Минске, то можем приземлиться в Америке, в самых отдаленных точках Африки, Азии. Всё это делает самолёт максимально удобным для отправителей грузов. Мы можем предлагать стоимость перевозки грузов от 5 до 2,5 долларов за килограмм.

И ещё одна важная деталь: на борту самолёта установлено оборудование для погрузки. А это значит, что наличие специальной техники в аэропорту совсем не обязательно. Чартерными рейсами компанией доставляются крупногабаритные грузы, а также гуманитарные. А с появлением 747-го их объёмы и горизонты значительно расширятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.