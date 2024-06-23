Лучше Ибицы – куда поехать в Беларуси за южным загаром?

Лето – горячая пора и для тех, кто будет ударно трудиться, и для тех, кто будет так же ударно отдыхать. Сейчас для этого самое время. Многие любят проводить его на природе. Конечно, около рек и озер, которых нашей стране бесчисленное множество. В этом купальном сезоне в Беларуси открыто около полутысячи пляжей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В МЧС даже составили отдельную карту, геометки на которой выведут отдыхающих на нужную тропу. На этих пляжах можно отдыхать абсолютно спокойно. Специалисты все проверили и дали официальное добро на купание. Эта карта будет обновляться все лето. Некоторые пляжи выбывают из разрешенного списка, не дождавшись окончания сезона. Так что следите за обновлениями.

А пока вы выбираете маршрут, предлагаем отправиться в Гродненскую область. На западе Беларуси много красивых пляжей, которые могут составить конкуренцию заморским лазурным берегам. У нас есть и своя Ибица – это озеро Каташи под Кобрином, где купаться, кстати, разрешено. И свои Мальдивы – так называют меловые карьеры, расположенные в Гродненской области. Но этой красотой можно только любоваться. Для купания пляж закрыт. Конечно, хочется, как говорится, все потрогать руками. Перед искушением сложно устоять. С другой стороны, в Гродненской области отдыхающих ждут около полусотни пляжей, где в курортное настроение можно в прямом смысле окунуться с головой и никто не будет против. Куда на западе Беларуси лучше отправиться за южным загаром, на неделе выясняла наша Галина Буро.

Выход на Неман буквально после первой утренней чашки кофе. В руках сумка-холодильник, батометр и кислородомер. Пляж еще пустует, вода спокойная – идеальные условия для работы санслужб.

Вероника Артухевич, врач-лаборант Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

С помощью специального прибора кислородомера мы измеряем растворенный кислород, который помогает нам оценить способность воды к самоочищению.

Второй этап – отбор проб воды для лаборатории. Из нескольких точек реки. А дальше двое суток лаборанты нагревают, окрашивают, испытывают реагентами и даже выращивают воду. Интересуют ее химические и микробиологические показатели. Проще говоря, чтобы не было возбудителей кишечной палочки, холеры и других инфекций. Для этого бакпосев.

Людмила Мартыненко, врач-лаборант Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Сутки растет, и через сутки мы смотрим посевы, пересчитываем колонии, это общие колиморфные бактерии и термотолерантные колиморфные, что может указывать на загрязненность воды кишечной флорой.

Ярко-розовый краситель выявляет патогенные бактерии. Видны, как на ладони, если вооруженным глазом.

– Вижу.

– Но они не совсем розовые здесь, немножко…

– Фиолетовенькие. Очень интересно. А вы вообще сами в водоемах купаетесь после того, как – насмотрелись?

– Конечно! Мы же не пьем эту воду, мы купаемся.