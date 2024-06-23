Белорусские аграрии приступили к уборочной раньше обычного – кто в лидерах?

Важная новость пришла от аграриев. В Беларуси приступили к уборке зерновых. Это еще не массовый старт, но начало положено. Первыми к жатве подошли хозяйства Брестской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Березовском, Пружанском и других районах южного региона идет обмолот озимого ячменя.

Специалисты отмечают, что в 2024 году страда началась раньше обычного. Наверное, впервые в Брестской области комбайны вышли в поле уже в середине июня. Скорее всего, это связано с изменением климата. Раньше начинается посевная – техника выходит в поле в конце февраля. А в первых числах марта начинается вегетация озимых. Из-за этого сдвинулись и сроки жатвы. В Брестской области предстоит убрать почти 30 тысяч гектаров озимого ячменя. К уборке урожая приступили и в Минской области. Первыми в центральном регионе к летнему агроинтенсиву подключились в хозяйстве «Кухчицы» Клецкого района.

В 2023-м намолот зерна в области превысил миллион тонн. В этом сезоне аграрии хотят собрать еще более весомый каравай. Посевная площадь зерновых и зернобобовых – более 500 тысяч гектаров. Массово начать уборочную в области планируют не позже 8 июля. А сейчас идет подготовка техники. Этот этап нужно завершить до 25 июня. Но несмотря на то, что зерновые еще зреют в колосьях, техника не стоит на приколе. Многие хозяйства продолжают заготовку кормов. Идет также уборка сурепицы на зерно. По последним данным Минсельхозпрода, в целом по стране убрано 18 % площадей, отведенных под эту культуру. А вот так выглядит ситуация по регионам: лидирует Брестская область – там уборка сурепицы на завершающей стадии. За ней идет Могилевская. Примерно на равных по темпам уборки Гродненская и Гомельская области. Витебская еще не приступала к уборке.

Как известно, летом аграрии трудятся в прямом смысле не покладая рук – без выходных и праздников. Вот и воскресенье – не время отдыхать для аграриев Гродненской области. С нами на связи хозяйство «Акр-Агро», где одними из первых в Гродненской области вывели в поле комбайны для уборки озимого ячменя.

На сегодняшний момент мы уже второй день убираем озимый ячмень. У нас под озимый ячмень отведено 500 гектаров. В этом году площади мы увеличили по сравнению с прошлым годом. Урожайность у нас на данный момент 40,3 центнера. Мы рассчитываем на более высокую урожайность, но в связи с тем, что недостаток влаги был у нас в мае, немного хотелось бы больше. Планируем получить в этом году урожай не ниже прошлогоднего – порядка 7,5 тысячи тонн зерновых. Может, больше. Особенность этой уборочной в том, что мы на три недели раньше начали уборку озимого ячменя. Ольга Коршун, СТВ:

Знаю, что в этом сезоне у вас зреют агроновинки. Вы экспериментировали с соей и второй раз работаете с подсолнухом. Как оцените результаты?