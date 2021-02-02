Формирование исторического самосознания и патриотическое воспитание. Какие темы ВНС считает актуальными директор Института истории НАН?

Новости Беларуси. Делегаты шестого Всебелорусского народного собрания готовятся к участию в масштабном общественно-политическом форуме. Минск представят 370 делегатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. О формировании исторического самосознания и патриотическом воспитании. Эти темы считает актуальными директор Института истории Национальной академии наук Вадим Лакиза.

30-летний стаж работы в институте и свыше 200 научных публикаций. По мнению ученого, наука и научные исследования – основа развития общества и улучшения жизни граждан. В конце 2020 года сотрудники института совместно с представителями различных вузов начали работать над формированием новой государственной программы научных исследований «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства». Это поможет не только восполнить пробелы в истории страны, но и улучшить взаимодействие в обществе.

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Мы вось завяршылі працу над выкананнем дзяржаўнай праграмы «Эканоміка і гуманітарнае развіццё белорускага грамадства». Падвялі вынікі. І ў нас пэўныя дасягненні ў фундаментальных даследваннях і ў практычных напрацоўках. Гэта і Вялікі гістарычны атлас Беларусі, Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў пяці кнігах, гэта археалагічныя даследванні і велізарная колькасть новых адкрыццяў. Гэта дасягненні ў антрапалагічнай навуцы, у спецыяльных гістарычных даследваннях.