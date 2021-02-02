Волонтёры приносят продукты и лекарства. В Минской области выполнили более 4 000 заявок

Новости Беларуси. В Минской области с марта 2020 года за время работы горячих линий только территориальными центрами социального обслуживания населения выполнено более 4 000 заявок по доставке продуктов и лекарств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Механизм получения помощи очень простой: достаточно обратиться на горячую линию. После этого все необходимое волонтер или социальный работник принесет домой. Репортаж Анастасии Кончиц.

Когда в территориальном центре социального обслуживания населения заработала горячая линия по доставке продуктов, звонков было много. Помочь решили волонтеры. С марта в Борисовском районе выполнили уже более тысячи заявок. Сейчас ситуация стабилизировалась, и телефон немного утих. Однако все равно есть те, кому нужна помощь волонтеров.

Анастасия Кончиц:

За помощью чаще всего обращаются именно пенсионеры. Им волонтеры приносят продукты и лекарства. При необходимости оплачивают коммунальные услуги. Но главное для пенсионеров – это возможность встретиться с человеком и поговорить, так сказать, за жизнь.