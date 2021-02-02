Более 1500 многодетных семей Минска получат ключи от собственных квартир в 2021 году

Новости Беларуси. Более полутора тысяч многодетных семей Минска получат ключи от собственных квартир в 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это почти 135 тысяч квадратных метров жилья. Большая часть квартир – с отделкой и сантехникой. Новые дома введут в эксплуатацию в микрорайонах Лошица и Чижовка, а также вблизи улиц Шаранговича и Шишкина. К слову, в прошлом году для многодетных было построено почти 1 400 квартир.

Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

В текущем году в целях обеспечения многодетных семей по городу Минску был Президентом принят индивидуальный Указ № 465, который предусматривал в том числе и оказание государственной поддержки многодетным семьям при строительстве ими жилья в жилых домах индивидуального исполнения, то есть монолитно-каркасном, кирпичном.