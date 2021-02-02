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Более 1500 многодетных семей Минска получат ключи от собственных квартир в 2021 году

02 февраля 2021 13:45
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Новости Беларуси. Более полутора тысяч многодетных семей Минска получат ключи от собственных квартир в 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 1500 многодетных семей Минска получат ключи от собственных квартир в 2021 году-1

Это почти 135 тысяч квадратных метров жилья. Большая часть квартир – с отделкой и сантехникой. Новые дома введут в эксплуатацию в микрорайонах Лошица и Чижовка, а также вблизи улиц Шаранговича и Шишкина. К слову, в прошлом году для многодетных было построено почти 1 400 квартир.

Более 1500 многодетных семей Минска получат ключи от собственных квартир в 2021 году-4

Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
В текущем году в целях обеспечения многодетных семей по городу Минску был Президентом принят индивидуальный Указ № 465, который предусматривал в том числе и оказание государственной поддержки многодетным семьям при строительстве ими жилья в жилых домах индивидуального исполнения, то есть монолитно-каркасном, кирпичном.

Более 1500 многодетных семей Минска получат ключи от собственных квартир в 2021 году-7

Развитая инфраструктура – важное условие для комфортной жизни многодетных семей. До конца года в столице введут в эксплуатацию пять школ, откроют молодежный центр творчества «Ранак», заработают два детских сада, а также поликлиники для маленьких пациентов в Сухарево и на улице Долгобродской.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Ирина Гонтарева # Фотофакт

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