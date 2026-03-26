Безопасность в приоритете! В Беларуси усилили профилактическую работу с детьми на весенних каникулах

Весенние каникулы – время отдыха для детей и период повышенного контроля со стороны экстренных служб. В Беларуси возросло количество происшествий с участием несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аварии на дорогах, опасные игры на тонком льду и детские шалости с огнем. В Минском районе школьники и вовсе залезли на поезд, рискуя здоровьем и даже жизнью. К счастью, обошлось без трагических последствий, чего не скажешь о прошлогодних событиях. Эти ситуации стали тревожным звонком для профильных служб, было принято решение усилить профилактическую работу. Чтобы каникулы были безопасны без приставки «не» – репортаж Галины Буро.

Шокирующие кадры ДТП с участием детей. В Витебском районе 9-летний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть – прямо под машину. Ребенок с травмами в больнице.

Госпитализацией закончился и вояж на самокате у подростков в Гомеле. Выкатились на проезжую часть на красный под колеса автомобиля.

А в Столинском районе в ДТП попал на мотоцикле 10-классник – без шлема и права управления. Все эти происшествия обязывают службы не ослаблять профилактическую работу со школьниками даже во время весенних каникул. В 46-й школе Витебска занятия проходят и на каникулах. Правда, уроки не совсем обычные. Детям не просто разрешается, им необходимо активно смотреть по сторонам. Ведь они изучают дорожную безопасность.

На территории школьного автогородка все устроено, как в настоящем мегаполисе. В миниатюре смоделированы реальные дорожные условия. Разметка, знаки, светофоры. В интерактивный формат школьники включаются моментально.

Виолетта Бельцова, учащаяся средней школы №46 Витебска имени И.Х. Баграмяна:

Я когда иду через дорогу, всегда снимаю наушник, чтобы услышать любые звуки машины.

Арсений Казерецкий, учащийся средней школы №46 Витебска имени И.Х. Баграмяна:

На самокатах можно ездить по пешеходной дороге 10 километров в час. Нельзя ездить по дороге на велосипедах, самокатах.

Мария Ворсов, учащаяся средней школы №46 Витебска имени И.Х. Баграмяна:

Дорога – это опасное место. Нужно смотреть, быть внимательным, даже если горит зеленый. Нужно не отвлекаться ни на игры, ни на телефон.

Пока дети отдыхают – взрослым не время расслабляться. Во всех регионах страны инспекторы ГАИ в дни каникул уделяют особое внимание профилактике ДТП с участием юных пешеходов. Как пересекать дорогу велосипедистам? Как безопасно выйти из трамвая? Кто главный на тротуаре? И почему перевозить детей нужно только в автокресле? В приоритете – безопасность.