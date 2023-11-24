60% молодых специалистов остаются на местах – узнали, какую кадровую политику проводят в Несвиже

Работа с молодежью должна строиться на принципах развития государства и общества. Об этом заявил Игорь Сергеенко во время рабочей поездки в Несвижский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава Администрации Президента принял участие в заседании райисполкома, где рассматривался вопрос о реализации государственной молодежной политики. Один из важнейших вопросов – закрепленность кадров.
Рабочий день на Несвижскогом заводе медпрепаратов начинается рано. Тотальная дезинфекция, халат, перчатки, маски. Посторонним вход сюда воспрещен. Химик Алексей Гаврильчик освоился быстро.
Алексей Гаврильчик, химик лаборатории завода медицинских препаратов:
Поработав здесь три месяца, уже все понимаешь, как здесь и что происходит. Люди, то есть очень хороший коллектив: доброжелательный, дружелюбный, принял хорошо, ждал и даже письма писал в армию, мол, возвращайся, ждем. Жилье предоставляет завод, жить есть где, будем, скорее всего, оставаться здесь.
Игорь Сергеенко побывал с рабочей поездкой в Несвижском районе. Подробнее здесь.
Сегодня на заводе работает порядка 400 человек. Практически 70 из них – молодые специалисты. Постоянное обучение, карьерный рост, надбавки к зарплате. Чем привлечь толковые кадры, на предприятии знают.
Геннадий Живень, директор завода медицинских препаратов:
Карьерный рост – тоже немаловажное значение. Допустим у нас начальник химической лаборатории – 31 год и уже не первый год на должности. Начальник КИПиА (контроль измерительных приборов и автоматики) – тоже молодой человек до 30 лет.
Почему 90 % педагогов остаются в Несвижском районе – смотрите в видеоматериале.