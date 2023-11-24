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60% молодых специалистов остаются на местах – узнали, какую кадровую политику проводят в Несвиже

24 ноября 2023 18:01
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Работа с молодежью должна строиться на принципах развития государства и общества. Об этом заявил Игорь Сергеенко во время рабочей поездки в Несвижский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава Администрации Президента принял участие в заседании райисполкома, где рассматривался вопрос о реализации государственной молодежной политики. Один из важнейших вопросов – закрепленность кадров.

60% молодых специалистов остаются на местах – узнали, какую кадровую политику проводят в Несвиже-1

Рабочий день на Несвижскогом заводе медпрепаратов начинается рано. Тотальная дезинфекция, халат, перчатки, маски. Посторонним вход сюда воспрещен. Химик Алексей Гаврильчик освоился быстро.

60% молодых специалистов остаются на местах – узнали, какую кадровую политику проводят в Несвиже-4

Алексей Гаврильчик, химик лаборатории завода медицинских препаратов:
Поработав здесь три месяца, уже все понимаешь, как здесь и что происходит. Люди, то есть очень хороший коллектив: доброжелательный, дружелюбный, принял хорошо, ждал и даже письма писал в армию, мол, возвращайся, ждем. Жилье предоставляет завод, жить есть где, будем, скорее всего, оставаться здесь.

Игорь Сергеенко побывал с рабочей поездкой в Несвижском районе. Подробнее здесь.

Сегодня на заводе работает порядка 400 человек. Практически 70 из них – молодые специалисты. Постоянное обучение, карьерный рост, надбавки к зарплате. Чем привлечь толковые кадры, на предприятии знают.

60% молодых специалистов остаются на местах – узнали, какую кадровую политику проводят в Несвиже-7

Геннадий Живень, директор завода медицинских препаратов:
Карьерный рост – тоже немаловажное значение. Допустим у нас начальник химической лаборатории – 31 год и уже не первый год на должности. Начальник КИПиА (контроль измерительных приборов и автоматики) – тоже молодой человек до 30 лет.

Почему 90 % педагогов остаются в Несвижском районе – смотрите в видеоматериале.

# Молодые специалисты # общество # Дарья Седун # Игорь Сергеенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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