Лучших бизнесменов страны назвали в Минске

Новости Беларуси. Они лучшие в своем деле. Итоги Национального конкурса «Предприниматель года» по итогам 2022-го подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Желающих получить заветную награду оказалось немало – подали более 400 заявок. По итогам минувшего года малый и средний бизнес обеспечил четверть ВВП страны, пятую часть промышленного производства, 40 % экспорта товаров и более половины экспорта услуг.

Все это благодаря упорству и профессионализму белорусов, а также поддержке со стороны государства. Оценивали бизнес в пяти номинациях: «Успешный старт», «Стабильный успех», эффективный бизнес в сфере производства, услуг и индивидуальный. Обладателями титула «Предприниматель года» стало 35 компаний и ИП: по одному от каждой области и города Минска в каждой из номинаций.

Ольга Сташкевич, победитель Национального конкурса «Предприниматель года»:

Эмоции у меня были – вау! Это очень важно, когда на таком уровне признают, что твой бизнес эффективный. Это дает мотивацию работать дальше. И это подтверждение того, что ты все делаешь правильно.

Владимир Наумович, заместитель министра экономики Беларуси:

На сегодня в республике реализуется программа малого, среднего предпринимательства. Это основной программный документ, в котором заложены все предпосылки для развития нашего предпринимательского сектора. В нем предусмотрены различные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки.