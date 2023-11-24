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Лучших бизнесменов страны назвали в Минске

24 ноября 2023 17:59
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Новости Беларуси. Они лучшие в своем деле. Итоги Национального конкурса «Предприниматель года» по итогам 2022-го подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучших бизнесменов страны назвали в Минске-1

Желающих получить заветную награду оказалось немало – подали более 400 заявок. По итогам минувшего года малый и средний бизнес обеспечил четверть ВВП страны, пятую часть промышленного производства, 40 % экспорта товаров и более половины экспорта услуг.

Лучших бизнесменов страны назвали в Минске-4

Все это благодаря упорству и профессионализму белорусов, а также поддержке со стороны государства. Оценивали бизнес в пяти номинациях: «Успешный старт», «Стабильный успех», эффективный бизнес в сфере производства, услуг и индивидуальный. Обладателями титула «Предприниматель года» стало 35 компаний и ИП: по одному от каждой области и города Минска в каждой из номинаций.

Лучших бизнесменов страны назвали в Минске-7

Ольга Сташкевич, победитель Национального конкурса «Предприниматель года»:
Эмоции у меня были – вау! Это очень важно, когда на таком уровне признают, что твой бизнес эффективный. Это дает мотивацию работать дальше. И это подтверждение того, что ты все делаешь правильно.

Лучших бизнесменов страны назвали в Минске-10

Владимир Наумович, заместитель министра экономики Беларуси:
На сегодня в республике реализуется программа малого, среднего предпринимательства. Это основной программный документ, в котором заложены все предпосылки для развития нашего предпринимательского сектора. В нем предусмотрены различные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки.

Лучших бизнесменов страны назвали в Минске-13

Конкурс – знаковое событие для делового мира Беларуси. Основная цель – дальнейшая популяризация «историй успеха» бизнеса, а также усилий государства по стимулированию предпринимательской инициативы. К слову, конкурс «Предприниматель года» Министерство экономики проводит ежегодно с 1997 года.

# Бизнес в Беларуси # общество # Владимир Наумович # Фотофакт

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