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Флеш-моб с фликерами в Витебске: на главной площади города сотрудники ГАИ станцевали вместе со школьниками

20 ноября 2016 10:15
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Новости Беларуси. В Витебске ночную дискотеку на главной площади города устроили сотрудники ГАИ. Вместо светомузыки – мигалки на служебных машинах, на танцующих подростках – костюмы сказочных героев и световозвращающие жилеты. Таким образом молодежь и представители Госавтоинспекции хотели привлечь внимание к обязанностям пешеходов обозначить себя фликерами. В ночное время обычный световозвращающий брелок может спасти человеческую жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Чернышов, водитель, житель Витебска:
Когда есть светоотражающие элементы, на дороге человек более заметен. Это уже проверено.

Сергей Мазин, учащийся 9 класса средней школы № 30 Витебска:
Взрослым наш флеш-моб поможет, чтобы они понимали, что носить нужно фликеры, а не отмахиваться, что не нужно. А водитель не будет виноват, если собьет?

Владимир Назарко, начальник ГАИ УВД Витебского облисполкома:
На молодежь смотрят, все остальные подтягиваются к ней. Это современность наша. Поэтому, естественно, мы постарались привлечь молодых людей. Мы призываем к тому, чтобы все абсолютно использовали световозвращающие элементы. Это современно, безопасно, это необходимость.

# общество # Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # Государственная политика

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