Физика и мистика «кровавой луны». Ответы на все вопросы о затмении века в одном материале

Новости Беларуси. Самое длинное лунное затмение века наблюдали белорусы поздним вечером 27 июля. Оно продолжалось почти 4 часа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. При наступлении полного затмения Луна приобрела красновато-коричневатый оттенок. Самое длинное затмение века: во сколько в Беларуси было видно «кровавую луну»

Уникальным явление сделало еще и то, что по редчайшему совпадению Марс в этот день проходил точку великого противостояния с Солнцем. В результате Земля прошла между Марсом и Солнцем так, что две планеты оказались максимально близко друг к другу. Подробности в сюжете корреспондента Яны Шипко.

«Просто космос», – самая короткая и емкая рецензия на этот спектакль Вселенной. Аншлаг на всех континентах, ведь на бис такое может повториться только через 25 тысяч лет. Но это не точно. Как мир наблюдал самое долгое и красочное лунное затмение столетия: 11 фото

Меж тем побагровевший земной спутник в народе считался предвестником несчастий. Катаклизмы астрологи пророчили и в наши дни. Но искушенные астрономы на такие прогнозы реагируют презрительной улыбкой: наука и никакой мистики.

Яна Шипко, корреспондент:

«Кровавую луну» издревле окружало множество суеверий. Не знаю, на какие темные силы она оказывает влияние – разве что на активность комаров этой ночью. Но звезды сошлись так, что и в белорусском небе можно наблюдать сразу несколько необычных астрономических явлений.

К встрече «красной луны» с «красной планетой» любители астрономии со всей страны устроили слет под Минском. Небо без столичной засветки, телескопы всевозможных модификаций и безоблачный прогноз. Идеально для наблюдения межпланетного шоу во всех оттенках красного.

Алексей Ткаченко, астроном-любитель:

Затмения никогда не похожи друг на друга. То есть каждое затмение уникальное и цветом Луны, и глубиной погружения Луны в тень. В принципе, по степени красноты можно сделать выводы о состоянии атмосферы Земли в глобальном масштабе. Что такое «кровавая луна»? Когда мы видим закат, мы видим красное солнце по этой же самой причине – красный цвет через атмосферу проходит лучше. Если бы мы находились на Луне, то глядя на Солнце, мы бы видели темный диск и по краю светящуюся атмосферу. Так вот эта атмосфера своим свечением окрашивает Луну в темно-красный цвет.

Рекордно долгое время в тени Земли: почти 4 часа от первой до последней фазы. Непривычно далекая Луна – в самой дальней точке орбиты, а Марс, напротив, максимально близко к Земле. И в воинственном настроении: на планете бушует пылевая буря.

Андрей Шохан, астроном-любитель:

Сегодняшний вечер и ночь примечательны тем, что Марс наиболее близко к Земле расположен, поэтому можно наблюдать его особенно ярким и большим. Луна пепельно-красного цвета, потому что происходит полное затмение. Естественно, такое не каждый день увидишь.

Люди всегда так стремились точно описать затмения, что по ним легко установить хронологию исторических событий. Есть и курьезные истории: лунное затмение спасло от гибели экспедицию Колумба на Ямайке. Тот пригрозил аборигенам, что спрячет Луну, если они не снабдят его продуктами.

Олег Зданович, астроном-любитель:

Мы снимали вместе с маленькими ребятами из окна. Мы наблюдали. То есть во всей красе мы увидели затмение.

Возможно не только увидеть лунное затмение, но и почувствовать, утверждает экстрасенс Ульяна. Эту самую колоду она раскладывала и в ночь затмения. Считается, что обряды и гадания во время таких явлений приобретают особую силу. Девушка ощутила, что пока Луна была в тени Земли, ее видение мира наоборот приобрело особенную ясность. Как себя вести и что нельзя делать 27 июля, во время самого длинного лунного затмения XXI века

Ульяна Лагутик, экстрасенс:

За несколько дней я почувствовала какой-то прилив энергии, нехарактерное для обычных дней тепло по всему телу. И я поняла, что начинают происходить какие-то процессы. То есть оно меня накрыло полностью. Я это ощущала на себе, но все было в достаточно позитивном ключе.

Лунное затмение имеет особую силу, потому что очень большое количество времени скопление энергии было максимальным. Конечно, усиливаются способности и обряды делаются лучше.

Были и те, кто смотрел в небо не только с восторгом, но и с чувством необъяснимой тревоги. Повышение давления у гипертоников или слабость у метеочувствительных людей специалисты склонны списывать скорее на самовнушение, нежели действие затмения.

Инесса Григорьева, психотерапевт:

Безусловно, психологическая составляющая, как человек к этому относится сам, что у него есть в позициях ценностей, будет влиять на него. Сегодня многие говорят: это у меня связано с Луной, это связано с тем-то, это связано с тем-то. И мы знаем, что люди адаптированные связывают это с собой, потому что они осознают, что любые изменения, которые происходят с ними, в первую очередь связаны с ними самими. Что сначала идет проекция, голограмма каких-то событий, а потом они реализуются в жизни.