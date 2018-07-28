Что такое «кровавая луна»?

Новости Беларуси. От Европы до Антарктиды наблюдали этой ночью самое долгое и красочное лунное затмение этого столетия. По редчайшей случайности оно совпало с Великим противостоянием Марса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Ткаченко, астроном-любитель:

Любое лунное затмение – эффектное зрелище. Случается оно в принципе достаточно часто, на далеко не каждое можно увидеть в Беларуси. Темный цвет луны обусловлен тем, что когда солнечный свет проходит через атмосферу земли, красная часть спектра проходит лучше, а синяя задерживается. То есть когда мы видим закат солнца, мы видим красное солнце именно по этой же самой причине.