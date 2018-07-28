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Что такое «кровавая луна»?

28 июля 2018 20:02
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Новости Беларуси. От Европы до Антарктиды наблюдали этой ночью самое долгое и красочное лунное затмение этого столетия. По редчайшей случайности оно совпало с Великим противостоянием Марса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как мир наблюдал самое долгое и красочное лунное затмение столетия: 11 фото

Что такое «кровавая луна»?-1

Алексей Ткаченко, астроном-любитель:
Любое лунное затмение – эффектное зрелище. Случается оно в принципе достаточно часто, на далеко не каждое можно увидеть в Беларуси. Темный цвет луны обусловлен тем, что когда солнечный свет проходит через атмосферу земли, красная часть спектра проходит лучше, а синяя задерживается. То есть когда мы видим закат солнца, мы видим красное солнце именно по этой же самой причине.

# Космос # общество # Алексей Ткаченко # Фотофакт

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