Как мир наблюдал самое долгое и красочное лунное затмение столетия: 11 фото

Новости мира. От Европы до Антарктиды наблюдали этой ночью самое долгое и красочное лунное затмение столетия. По редчайшей случайности оно совпало с великим противостоянием Марса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. От Европы до Антарктиды наблюдали этой ночью самое долгое и красочное лунное затмение столетия. По редчайшей случайности оно совпало с великим противостоянием Марса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Космическое явление от первой до последней фазы длилось почти 4 часа. А когда Луна полностью вошла в тень Земли, она окрасилась в багрово-красный цвет. Рядом с нашим спутником даже невооруженным глазом можно было наблюдать яркую красную звезду. Это Марс приблизился на минимальное расстояние к Земле.
В Беларуси погода позволила увидеть на небе сразу два редких явления, и любители астрономии не упустили такую возможность. А лучше всего небесное шоу было видно в Восточной Африке, Азии и Антарктиде. Миллионы жителей Земли делятся в соцсетях впечатлениями от уникального космического явления. Следующее великое противостояние «красной планеты» ожидают через 17 лет.