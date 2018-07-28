Как мир наблюдал самое долгое и красочное лунное затмение столетия: 11 фото

Новости мира. От Европы до Антарктиды наблюдали этой ночью самое долгое и красочное лунное затмение столетия. По редчайшей случайности оно совпало с великим противостоянием Марса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Космическое явление от первой до последней фазы длилось почти 4 часа. А когда Луна полностью вошла в тень Земли, она окрасилась в багрово-красный цвет. Рядом с нашим спутником даже невооруженным глазом можно было наблюдать яркую красную звезду. Это Марс приблизился на минимальное расстояние к Земле.