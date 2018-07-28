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Как мир наблюдал самое долгое и красочное лунное затмение столетия: 11 фото

28 июля 2018 14:08
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Новости мира. От Европы до Антарктиды наблюдали этой ночью самое долгое и красочное лунное затмение столетия. По редчайшей случайности оно совпало с великим противостоянием Марса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как мир наблюдал самое долгое и красочное лунное затмение столетия: 11 фото-1

Космическое явление от первой до последней фазы длилось почти 4 часа. А когда Луна полностью вошла в тень Земли, она окрасилась в багрово-красный цвет. Рядом с нашим спутником даже невооруженным глазом можно было наблюдать яркую красную звезду. Это Марс приблизился на минимальное расстояние к Земле.

Как мир наблюдал самое долгое и красочное лунное затмение столетия: 11 фото-4

В Беларуси погода позволила увидеть на небе сразу два редких явления, и любители астрономии не упустили такую возможность. А лучше всего небесное шоу было видно в Восточной Африке, Азии и Антарктиде. Миллионы жителей Земли делятся в соцсетях впечатлениями от уникального космического явления. Следующее великое противостояние «красной планеты» ожидают через 17 лет.

# Космос # общество # Фотофакт

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