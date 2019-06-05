«Фирма продолжает работать. Так что не попадитесь!» Хотели съездить в медовый месяц в Турцию, остались без отпуска и денег

Чем закончился медовый месяц молодой семьи, рассказываем в программе «Добро пожаловаться». Счастливые супруги Сергей и Ольга Молочко собирались сразу после свадьбы отправиться в путешествие в Турцию. Пара выбрала турфирму и внесла внушительную сумму. Молодые люди уже собирали чемоданы, но вместо пляжа им пришлось провести отпуск по милициям и судам.

Сергей Молочко:

Мы с девушкой решили пожениться и заказали путёвку в турфирме «АртСизенс». Долго искали турфирму, затем наткнулись на подходящую для нас цену. Путевка стоила 1 450 долларов в эквиваленте. Выбрали мы Турцию, 10 дней, всё включено. Но за 10 дней до вылета нам позвонила директор и сказала, что предоставить туристические услуги не сможет, ссылаясь, что мы внесли поздно деньги.

Молодожёны чуть не лишились дара речи! Ведь никто и не подумал предупредить их про неурядицы с оплатой. Разъярённые супруги позвонили в турфирму и потребовали объяснений. Но вместо извинений директор бесконечно откладывал разговор о возврате денег.

Сергей Молочко:

Наш медовый месяц был сорван, мы неоднократно звонили директору, чтобы вернули деньги, но она отказывалась, ссылаясь, что денег у неё нет. Отчаявшиеся молодожёны поделились историей испорченного отпуска в социальных сетях. За считанные дни на Молочко вышли такие же разгневанные туристы. Эта семья тоже оплатила путёвку в этой турфирме, а осталась ни с чем! И хотя инцидент с сорванным отпуском произошёл почти год назад, вернуть деньги и те, и другие не могут по сей день!

Ольга Иващенко, начальник юридического отдела ОО «Городское общество защиты потребителей»:

Если потребителем внесена предоплата, а также основные денежные средства, потребитель в полном объёме исполнил свои обязательства по договору, то услуга должна быть исполнена. Если не была исполнена, исполнитель должен вернуть уплаченные денежные средства потребителю, выплатить неустойку за нарушение сроков оказания услуги и денежную компенсацию морального вреда. Если стороны договорились досудебно, то требование о возврате уплаченных денежных средств потребителей должно быть удовлетворено в течение 7 дней. Устав от пустых обещаний, Сергей с супругой обратились в суд. И хотя решение было принято в пользу несостоявшихся туристов, деньги им по-прежнему никто не вернул!

Сергей Молочко:

5 октября мы подали в суд. Суд состоялся и присвоил в нашу пользу вернуть деньги за путёвку, и каждому, мне и жене, по 1 тысяче белорусских рублей морального вреда. Уже прошёл год, никаких денег нам не было передано. У турфирмы были заблокированы счета. Но турфирма, беспечно оставившая без медового месяца семью Молочко, без проблем работает и сегодня. В разгар отпусков в офисе не протолкнуться. Съёмочной группе нашей программы не удалось застать директора на месте, а в соседнем офисе подтвердили – видят его здесь раз через раз.

Корреспонденту СТВ удалось дозвониться до директора турфирмы по телефону. Женщина клятвенно пообещала вернуть обиженным клиентам всё до копейки. Екатерина, директор туристического агентства:

Я не скрываюсь, я ничего плохого. Да, это так получилось: потеряла я, и что? У нас договоренность и по суду, и по всему до конца месяца – до сих пор этот срок не прошёл. Есть жизненные ситуации. Не вопрос, что да, я виновата. Вышло абсолютно нелепая ситуация. Не один раз я уже просила прощения. И в ближайшее время всё это будет полностью решено.