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Тормозят ли развитие детей гаджеты?

05 июня 2019 12:29
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Учёные проводили исследование, что социальные сети, Интернет и использование мобильных телефонов тормозят и эмоциональное, и психическое развитие ребёнка, не говоря уже о физическом. Так ли это, узнали в программе «Большой город».

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Здесь нужно всё разумно использовать, все достижения современной науки и техники. Если оно позволяет, действительно, использовать интернет-ресурсы для оперативного подключения к какой-то базе данных и использование этой информации в образовательном процессе это одна сторона вопроса.

Тормозят ли развитие детей гаджеты? -1

Другая сторона вопроса когда огромное интернет-пространство может привести ребёнка в какую-то деструктивную среду и, наоборот, иметь обратный эффект, когда дети становятся заложниками какого-то сетевого общения деструктивного характера, и это отражается не только на их эмоциональном состоянии, а иногда приводит к каким-то печальным результатам. Родители, конечно, должны знать, чем интересуются их дети и насколько безопасными являются те страницы сайта и та информация, на которую выходит ребёнок, с которой он знакомится.

# Дети # общество # Анна Рысевец # Фотофакт # Воспитание

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