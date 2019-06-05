Тормозят ли развитие детей гаджеты?

Учёные проводили исследование, что социальные сети, Интернет и использование мобильных телефонов тормозят и эмоциональное, и психическое развитие ребёнка, не говоря уже о физическом. Так ли это, узнали в программе «Большой город».

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Здесь нужно всё разумно использовать, все достижения современной науки и техники. Если оно позволяет, действительно, использовать интернет-ресурсы для оперативного подключения к какой-то базе данных и использование этой информации в образовательном процессе – это одна сторона вопроса.