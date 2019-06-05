Судэксперты продемонстрировали новое оборудование ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Выйти на след подозреваемого по голосу и запаху. Белорусские судэксперты 5 июня продемонстрировали новейшее оборудование для оперативного осмотра мест происшествий и проведения срочных исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В арсенале – несколько десятков уникальных мобильных комплексов. Оптический автомобильный эндоскоп, инспекционная камера для смартфона, а также «Живой сканер» – комплекс позволяет проводить дактилоскопирование без применения специальной краски. А беспроводной передатчик данных обнаруженных отпечатков может отправлять и принимать информацию даже под водой.

Есть теперь у наших судэкспертов и детектор валют, а также образцы техники, которые помогают получить и проанализировать память мобильных телефонов.

Ростислав Курсевич, начальник отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

На данный момент введена в эксплуатацию после модернизации взрывозащитная камера для исследования взрывоопасных объектов массой до 400 граммов. Скорость проведения экспертиз увеличится.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Мы заключили соглашение о международном сотрудничестве с более чем 30 государствами, интерес большой к нашему опыту. Сфера судебной экспертизы, как и многие другие сферы, это открытое информационное пространство. Идет постоянно обмен информацией и все, что есть самое лучшее, самое передовое, мы изучаем, оцениваем и внедряем.