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Судэксперты продемонстрировали новое оборудование ко II Европейским играм

05 июня 2019 12:43
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Новости Беларуси. Выйти на след подозреваемого по голосу и запаху. Белорусские судэксперты 5 июня продемонстрировали новейшее оборудование для оперативного осмотра мест происшествий и проведения срочных исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судэксперты продемонстрировали новое оборудование ко II Европейским играм -1

В арсенале – несколько десятков уникальных мобильных комплексов. Оптический автомобильный эндоскоп, инспекционная камера для смартфона, а также «Живой сканер» – комплекс позволяет проводить дактилоскопирование без применения специальной краски. А беспроводной передатчик данных обнаруженных отпечатков может отправлять и принимать информацию даже под водой.

Судэксперты продемонстрировали новое оборудование ко II Европейским играм -4

Есть теперь у наших судэкспертов и детектор валют, а также образцы техники, которые помогают получить и проанализировать память мобильных телефонов.

Судэксперты продемонстрировали новое оборудование ко II Европейским играм -7

Ростислав Курсевич, начальник отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
На данный момент введена в эксплуатацию после модернизации взрывозащитная камера для исследования взрывоопасных объектов массой до 400 граммов. Скорость проведения экспертиз увеличится.

Судэксперты продемонстрировали новое оборудование ко II Европейским играм -10

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Мы заключили соглашение о международном сотрудничестве с более чем 30 государствами, интерес большой к нашему опыту. Сфера судебной экспертизы, как и многие другие сферы, это открытое информационное пространство. Идет постоянно обмен информацией и все, что есть самое лучшее, самое передовое, мы изучаем, оцениваем и внедряем.

Судэксперты продемонстрировали новое оборудование ко II Европейским играм -13


Благодаря современному техническому оснащению эксперты Государственного комитета судебных экспертиз готовы оперативно помочь коллегам из правоохранительных ведомств и в максимально короткие сроки провести необходимые исследования.

# Европейские игры # общество # Ростислав Курсевич # Андрей Швед # Фотофакт

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