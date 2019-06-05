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Как проблемный дом на улице Широкой прошёл обследование и к чему оно привело

05 июня 2019 12:26
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Проблемный дом на улице Широкой прошёл обследование, рассказали в программе «Большой город». В конце апреля жильцы были эвакуированы из-за дефекта несущей колонны.

Как проблемный дом на улице Широкой прошёл обследование и к чему оно привело-1

Специалисты обошли квартиры, нежилые помещения, подвалы и подъезды. Все трещины зафиксировали, учли и жалобы жителей. В доме также проверили на прочность 1 234 колонны. Из них, по предварительным результатам, десяток необходимо усилить. На контроле дом останется.

Как проблемный дом на улице Широкой прошёл обследование и к чему оно привело-4

# общество # общество # Фотофакт # общество

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