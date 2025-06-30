30 июня состоится закрытие второй сессии Совета Республики

Защита суверенитета и укрепление безопасности, создание надлежащих условий для динамичного развития экономики, а также соблюдение принципа социальной справедливости. Такие ориентиры в работе парламентариев. Вторая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва завершает свою работу сегодня, 30 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодняшнем заседании в Овальном зале Дома правительства в первом чтении планируется обсудить проекты двух законов: о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, а также об изменении кодексов по вопросам уголовной и административной ответственности. На закрытии сессии с заключительным словом выступит председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Сегодня же в полдень состоится закрытие второй сессии Совета Республики восьмого созыва. Напомним, в соответствии с обновленной Конституцией, палаты парламента собираются на сессию, которая открывается в третий вторник сентября и закрывается в последний рабочий день июня следующего года.

В межсессионный период акцент в парламентской деятельности смещается в избирательные округа. Принципиально и, главное, своевременно реагировать на все вопросы, касающиеся реализации конституционных прав и законных интересов граждан – такую задачу перед народными избранниками ставит Президент.