«Каждого человека надо внимательно выслушать». Анатолий Исаченко провёл выездной приём граждан в Столбцовском районе

Чтобы задать волнующие вопросы, местные жители записались на встречу заранее. В основном, обращения к вице-спикеру верхней палаты касались коммунальных пробелов. Содействия попросили в ремонте дорог и благоустройстве населенных пунктов.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вникаешь, разбираешься, что-то советуешь человеку. Сказать, что все можно решить сразу, наверное, неправильно. Каждого человека надо внимательно выслушать и постараться ему помочь.

Я считаю более разумным, более целесообразным выезжать именно на место, где можно выслушать гражданина. И не только выслушать, но вместе с ним проехать по его обращению, посмотреть на месте и по возможности решить то обращение, с которым он пришел. Ведь в основе нашей работы прежде всего забота о наших людях.