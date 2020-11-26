«На первом месте всегда жилищные вопросы». Дмитрий Крутой провёл личный приём граждан
Новости Беларуси. 26 ноября жилищный и земельный вопросы стали основными на личном приеме граждан у замглавы Администрации Президента Дмитрия Крутого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, за помощью обратились три жительницы Борисовского района. Они стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Двое из них воспитывают детей-инвалидов, третья с семьей прожила более 10 лет в общежитии.
Женщины получили направления в кооператив, платили взносы и рассчитывали на субсидии, но получили отказ. Более того, появилась угроза, что кооператив расформируют. При этом дом уже строится.
По просьбе Администрации Президента сейчас к ситуации подключится Комитет госконтроля. Обратившимся предложат возможные варианты выхода из этой ситуации. А вообще, все прозвучавшие на встрече вопросы взяты на контроль.
Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента:
На первом месте всегда жилищные вопросы, земельные и вопросы выделения квартир, очередей, выделения льготных кредитов, субсидий и так далее. Вот это блок, который занимает практически 50 % при каждом приеме граждан от общего объема.
Все знают, что сейчас формируются прогнозные документы по развитию страны на следующие пять лет, определяются приоритеты, бюджеты, государственные программы. Каждый хочет заранее знать, на что можно рассчитывать и какие инициативы можно внести. Мы, конечно, это приветствуем.
Подобные приемы – возможность не только решить личную проблему, но и предложить свое видение развития нашей страны. Все инициативы далее будут направлены в правительство и парламент.