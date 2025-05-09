Символ героизма, мужества и самоотверженности – Беларусь отмечает 80-летие Великой Победы

80 лет назад завершилась Великая Отечественная война. Наша страна приняла на себя один из самых сокрушительных ударов врага. Но даже перед лицом нечеловеческих испытаний белорусский народ проявил несгибаемую волю и стал символом всенародного сопротивления нацизму. Война, которая длилась 1418 мучительных дней и ночей, унесла жизни каждого третьего белоруса. Не осталось ни одной семьи, которую бы не коснулось горе. Мы чтим память о прошлом, сохраняем ее в мемориалах, книгах, кинолентах и семейных фотоальбомах. И сегодня, спустя восемь десятилетий, мы вспоминаем каждого, кто приблизил Победу и сделал возможным мир на нашей земле.