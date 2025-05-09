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Символ героизма, мужества и самоотверженности – Беларусь отмечает 80-летие Великой Победы

09 мая 2025 05:16
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Беларусь отмечает 80-летие Великой Победы. Дата 9 мая стала символом мужества, самоотверженности и героизма для многих поколений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 9 мая, мы поздравляем каждого жителя и склоняем головы перед каждым защитником. Благодарим наших ветеранов. С праздником, Беларусь!

Символ героизма, мужества и самоотверженности – Беларусь отмечает 80-летие Великой Победы-2

80 лет назад завершилась Великая Отечественная война. Наша страна приняла на себя один из самых сокрушительных ударов врага. Но даже перед лицом нечеловеческих испытаний белорусский народ проявил несгибаемую волю и стал символом всенародного сопротивления нацизму. Война, которая длилась 1418 мучительных дней и ночей, унесла жизни каждого третьего белоруса. Не осталось ни одной семьи, которую бы не коснулось горе. Мы чтим память о прошлом, сохраняем ее в мемориалах, книгах, кинолентах и семейных фотоальбомах. И сегодня, спустя восемь десятилетий, мы вспоминаем каждого, кто приблизил Победу и сделал возможным мир на нашей земле.

# День Победы

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