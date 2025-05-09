Символ героизма, мужества и самоотверженности – Беларусь отмечает 80-летие Великой Победы

Беларусь отмечает 80-летие Великой Победы. Дата 9 мая стала символом мужества, самоотверженности и героизма для многих поколений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 9 мая, мы поздравляем каждого жителя и склоняем головы перед каждым защитником. Благодарим наших ветеранов. С праздником, Беларусь!
80 лет назад завершилась Великая Отечественная война. Наша страна приняла на себя один из самых сокрушительных ударов врага. Но даже перед лицом нечеловеческих испытаний белорусский народ проявил несгибаемую волю и стал символом всенародного сопротивления нацизму. Война, которая длилась 1418 мучительных дней и ночей, унесла жизни каждого третьего белоруса. Не осталось ни одной семьи, которую бы не коснулось горе. Мы чтим память о прошлом, сохраняем ее в мемориалах, книгах, кинолентах и семейных фотоальбомах. И сегодня, спустя восемь десятилетий, мы вспоминаем каждого, кто приблизил Победу и сделал возможным мир на нашей земле.