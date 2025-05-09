Лукашенко: 9 Мая для белорусов – повод осмыслить уроки прошлого, задуматься о ценности мира

В годы Великой Отечественной войны наш народ поставил свою свободу выше жизни. И 9 Мая наша страна прилагает колоссальные усилия, чтобы 9 Мая навсегда оставалось праздником весны, процветания и веры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С юбилеем Великой Победы соотечественников поздравил Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что эта священная для белорусов дата – повод осмыслить уроки прошлого, задуматься о ценности мира и отдать дань уважения тем, кто спас человечество от фашизма, отстоял нашу независимость и счастливое будущее.
«В сердцах благодарных потомков жива память о каждом из миллионов защитников непокоренной Родины, кто был замучен и убит нацистами, самоотверженно боролся на фронте, в рядах партизан и подпольщиков, трудился в тылу и после освобождения возрождал страну из руин. Такой пример исключительного мужества и патриотизма объединяет, делает сильнее и вдохновляет современников на созидательные свершения во славу родной Беларуси. Мы гордимся отважным поколением победителей, и наш долг перед ними – беречь мир на своей земле и хранить правду о далекой войне, восполняя ее летопись затертыми временем именами, событиями и фактами», – говорится в поздравлении.