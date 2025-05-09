Лукашенко: 9 Мая для белорусов – повод осмыслить уроки прошлого, задуматься о ценности мира

В годы Великой Отечественной войны наш народ поставил свою свободу выше жизни. И 9 Мая наша страна прилагает колоссальные усилия, чтобы 9 Мая навсегда оставалось праздником весны, процветания и веры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С юбилеем Великой Победы соотечественников поздравил Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что эта священная для белорусов дата – повод осмыслить уроки прошлого, задуматься о ценности мира и отдать дань уважения тем, кто спас человечество от фашизма, отстоял нашу независимость и счастливое будущее.